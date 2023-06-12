Başkan Erdoğan kardeş ülkeye gidiyor! Bakü seyahatinde dünyaya dikkat çeken mesaj detayı

Seçim sonrasında ilk yurt dışı seyahatini Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne (KKTC) gerçekleştiren Başkan Erdoğan'ın ikinci durağı Azerbaycan olacak. KKTC'nin tanınması için yıllardır önemli hamlelerde bulunan Başkan Erdoğan, direkt uçuş olmamasına rağmen Bakü seyahatini Lefkoşa'dan gerçekleştirecek. Bu seyahat, KKTC'nin tanınması açısından dünyaya önemli bir mesaj verecek.

Başkan Erdoğan, seçimin ardından ilk yurt dışı seyahatini KKTC'ye yaptı. İkinci durağı kardeş ülke Azerbaycan olacak.

KKTC'DEN BAKÜ'YE DİREKT UÇUŞ GERÇEKLEŞTİRİLECEK

Söz konusu seyahat, Azerbaycan-KKTC arasında direkt uçuş olmamasına rağmen Lefkoşa-Bakü arasında yapılacak.

Yıllardır KKTC'nin tanınması yolunda titizlikle mekik diplomasisi yürüten Başkan Erdoğan, bu hamlesiyle dünyaya önemli bir diplomatik mesaj verecek.

KARABAĞ ZAFERİ SONRASI AZERBAYCAN İLK ADIMI ATTI

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Daha önce "Kıbrıs'ı tanırsanız biz de Karabağ'ı Ermenistan toprağı olarak tanırız" tehditleri yapılan Azerbaycan, Karabağ'ı Türkiye'nin büyük desteği sayesinde işgalden kurtarması ile bu tehditleri masadan kaldırmıştı.

KKTC TDT'YE GÖZLEMCİ ÜYE OLARAK KABUL EDİLMİŞTİ

Her fırsatta Yavru Vatan'ın haklarını savunan Başkan Erdoğan, son olarak Türk Devletleri Teşkilatı'nın KKTC'yi gözlemci üye kabul etmesi gibi büyük bir başarıya öncülük etmişti.