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Siyaset Başkan Erdoğan İsrail'in İran planını bozdu
Siyaset

Başkan Erdoğan İsrail'in İran planını bozdu

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Başkan Erdoğan İsrail'in İran planını bozdu

Araştırmacı-Gazeteci Vehbi Kokrutata, kaleme aldığı son yazısında terör devleti İsrail’in İran planını Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ın bozduğunu söyledi.

Araştırmacı-Gazeteci Vehbi Kokrutata, Orta Doğu’daki son gelişmelere yönelik bir yazı kaleme aldı. Terör devleti İsrail’in İran planına değinen Korkutata, planı Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ın bozduğunu ifade etti.

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İngiliz The Telegraph gazetesi, Netanyahu'nun İran'da Kürt gurupları kullanarak rejim değişikliği planladığını yazdı. Habere göre Başkan Erdoğan'ın sert itirazı sonrası ABD yönetimi bu planı tamamen iptal etti...

İran'dan Trump'a yanıt: ABD bağlantılı tesisler hedef alınır..!

İran devrim Muhafızları'na yakın bir kaynak, ABD Başkanı Donald Trump'ın İran altyapısını hedef alma tehdidine karşılık verdi. Kaynak, İran'a yönelik böyle bir operasyon halinde ABD çıkarlarıyla bağlantılı tesislerin hedef alınacağını açıkladı.

ABD Başkanı Trump, Venezuela petrolünün ülkesinin stratejik petrol rezervlerini yeniden dolduracaklarını söyledi.

Sürecin çok yakında başlayacağını belirten Trump, bunu Venezuela'dan ABD halkına bir hediye olarak nitelendirdi.

İran'dan İsrail'e keskin uyarı: Saldırı başlarsa karşılığı çok daha sert olur..!

İranlı komutandan İsraillilere sert çağrı: Bölgeyi hemen terk edin..!

İran Devrim Muhafızları komutanlarından Muhammed Rıza Nakdi, başka ülkelerden Filistin topraklarına gelen İsraillilere bölgeyi terk etme çağrısında bulundu. Nakdi, aksi halde ağır sonuçlarla karşılaşabileceklerini söyleyerek uyarıda bulundu.

Kaani'den ABD ve İsrail'e uyarı: Boğazları kapatabiliriz..!

İran'dan ABD'ye Hürmüz resti. Müdahaleye izin vermeyeceğiz!

İran Ordusu, ABD'nin Hürmüz boğazının yönetimine müdahale etmesine asla izin vermeyeceklerini açıkladı.

Açıklama Başkan Trump'ın boğazın kontrolünü alacakları yönündeki sözlerinin ardından geldi ve bölgede gerilim yeniden yükseldi.

ABD ve İran savaşı şiddetleniyor..!

Ortadoğu'da tansiyon yeniden yükseldi. Amerikan ordusu İran'a düzenlediği geniş kapsamlı saldırılara İran ise füzelerle karşılık verdi.

İran Meclis Başkanı Kalibaf, AND'ye ait gemileri Hürmüz boğazından geçirmeyeceklerini söyledi. Böylelikle Hürmüz boğazı ateş çemberine dönüşecektir.

Aslında Hürmüz Boğazı ABD için bir savaş taktiğidir!

İran Devrim Muhafızları Ordusu Kudüs Gücü Komutanı Tuğgeneral İsmail Kaani, ABD ve İsrail operasyonlarının devam etmesi halinde stratejik deniz yollarını kapatabileceklerini söyledi.

Kaani, Hürmüz Boğazı ile Kızıldeniz hattına ilişkin dikkat çeken mesajlar verdi.

Netanyahu, "iki ülke anlaşmaya varsa bile, İsrail devleti İran'ın nükleer silah üretmesine asla izin vermeyecektir; gerekirse tek başına savaşacaktır” dedi.

Başkan Donald Trump, İsrail'de yapılacak genel seçimlerde Netanyahu'ya kesinlikle destek vermeyi reddetti.

İsrail Başbakanı'nın uzlaşmaz tavrından sıkılan Trump'a göre "Netanyahu'nun en büyük düşmanı yine Netanyahu'dan başkası değildir?

Bu ne demektir, Ortadoğu'da bayram havası demektir..!

2026 İsrail yasama seçimleri en geç 27 Ekim 2026'da yapılacak seçimlerdir.

Farkındaysanız seçime az bir zaman kaldı ve emin olun Netanyahu İsrail'de seçimi kaybedecektir.

ABD Başkanı Donald Trump ise İsrail'de kısa zamanda seçim olmasıyla birlikte Netanyahu'ya destek veremeyeceklerini söyledi.

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