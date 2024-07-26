Başkan Erdoğan imzaladı! 11 üniversitenin rektörü değişti
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla yayımlanan Resmi Gazete’de 11 üniversitenin rektörü değişti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın imzasıyla yayımlanan Resmi Gazete’de birçok kuruma yeni isimler atandı. Buna göre; Sudan Cumhuriyeti Büyükelçiliğine Fatih Yıldız, Anadolu Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Fuat Erdal, Dokuz Eylül Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Bayram Yıldız, Hacettepe Üniversitesi Rektölüğüne Prof. Dr. Mehmet Cahit Güran atandı. Ayrıca Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığı İl Müdürlüklerinde de atamalar yapıldı.
Resmi Gazete’de Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın imzasıyla yayımlanan karara göre, 11 üniversiteye rektör ataması yapıldı.
Anadolu Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Fuat Erdal, Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Rektörlüğü görevine yeniden mevcut rektör Prof. Dr. Semih Aktekin, Bingöl Üniversitesi rektörlüğüne Prof. Dr. Erdal Çelik, Dokuz Eylül Üniversitesi rektörlüğüne Prof. Dr. Bayram Yılmaz, Hacettepe Üniversitesi rektörlüğüne Prof. Dr. Mehmet Cahit Güran, Selçuk Üniversitesi rektörlüğüne Prof. Dr. Hüseyin Yılmaz, İstanbul Kent Üniversitesi rektörlüğüne Prof. Dr. Mehmet Necmettin ATSÜ, Nişantaşı Üniversitesi’ne Prof. Dr. Ayşegül Komsuoğlu Çıtıpıtıoğlu, Mudanya Üniversitesi rektörlüğüne Prof. Dr. Emin Karip, Ostim Teknik Üniversitesi rektörlüğüne Prof. Dr. Murat Ali Yülek, Özyeğin Üniversitesi rektörlüğüne Prof. Dr. Barış Tan atandı.
Atamaların, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi’nin 2 ve 3’ncü maddeleri gereğince yapıldığı belirtildi.
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