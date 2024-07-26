  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem Başkan Erdoğan imzaladı! 11 üniversitenin rektörü değişti
Gündem

Başkan Erdoğan imzaladı! 11 üniversitenin rektörü değişti

Yeniakit Publisher
2024-07-26 02:29:00 -
Başkan Erdoğan imzaladı! 11 üniversitenin rektörü değişti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla yayımlanan Resmi Gazete’de 11 üniversitenin rektörü değişti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın imzasıyla yayımlanan Resmi Gazete’de birçok kuruma yeni isimler atandı. Buna göre; Sudan Cumhuriyeti Büyükelçiliğine Fatih Yıldız, Anadolu Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Fuat Erdal, Dokuz Eylül Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Bayram Yıldız, Hacettepe Üniversitesi Rektölüğüne Prof. Dr. Mehmet Cahit Güran atandı. Ayrıca Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığı İl Müdürlüklerinde de atamalar yapıldı.

Resmi Gazete’de Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın imzasıyla yayımlanan karara göre, 11 üniversiteye rektör ataması yapıldı.

Anadolu Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Fuat Erdal, Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Rektörlüğü görevine yeniden mevcut rektör Prof. Dr. Semih Aktekin, Bingöl Üniversitesi rektörlüğüne Prof. Dr. Erdal Çelik, Dokuz Eylül Üniversitesi rektörlüğüne Prof. Dr. Bayram Yılmaz, Hacettepe Üniversitesi rektörlüğüne Prof. Dr. Mehmet Cahit Güran, Selçuk Üniversitesi rektörlüğüne Prof. Dr. Hüseyin Yılmaz, İstanbul Kent Üniversitesi rektörlüğüne Prof. Dr. Mehmet Necmettin ATSÜ, Nişantaşı Üniversitesi’ne Prof. Dr. Ayşegül Komsuoğlu Çıtıpıtıoğlu, Mudanya Üniversitesi rektörlüğüne Prof. Dr. Emin Karip, Ostim Teknik Üniversitesi rektörlüğüne Prof. Dr. Murat Ali Yülek, Özyeğin Üniversitesi rektörlüğüne Prof. Dr. Barış Tan atandı.

Atamaların, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi’nin 2 ve 3’ncü maddeleri gereğince yapıldığı belirtildi.

Cumhurbaşkanlığı tarafından yapılan atamalar Resmi Gazete’de! 5 ile vali atandı
Cumhurbaşkanlığı tarafından yapılan atamalar Resmi Gazete’de! 5 ile vali atandı

Gündem
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Cumhurbaşkanlığı tarafından yapılan atamalar Resmi Gazete’de! 5 ile vali atandı

BDDK Teşkilat Yönetmeliğinde değişiklik yapıldı!
BDDK Teşkilat Yönetmeliğinde değişiklik yapıldı!

Ekonomi

BDDK Teşkilat Yönetmeliğinde değişiklik yapıldı!

Cumhurbaşkanlığına, Cevdet Yılmaz’ın vekalet etmesine dair tezkere Resmi Gazete’de
Cumhurbaşkanlığına, Cevdet Yılmaz’ın vekalet etmesine dair tezkere Resmi Gazete’de

Gündem

Cumhurbaşkanlığına, Cevdet Yılmaz’ın vekalet etmesine dair tezkere Resmi Gazete’de

Kıbrıs Barış Harekatı'nın 50. yıl dönümüne dair karar Resmi Gazete'de
Kıbrıs Barış Harekatı'nın 50. yıl dönümüne dair karar Resmi Gazete'de

Gündem

Kıbrıs Barış Harekatı'nın 50. yıl dönümüne dair karar Resmi Gazete'de

Koruma altına alınan alanlar Resmi Gazete'de
Koruma altına alınan alanlar Resmi Gazete'de

Gündem

Koruma altına alınan alanlar Resmi Gazete'de

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23