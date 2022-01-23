Başkan Erdoğan ile aralarında geçen diyaloğu ilk kez anlattı... "Ağlattın beni zalim" deyip yakama yapıştı

Şarkıcı Bülent Serttaş, seslendirdiği "Ağlama Anam" türküsünün ardından Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile aralarında geçen diyaloğu ilk kez anlattı. Akşam Gazetesi'nden Yasemin İlan'a konuşan Bülent Sertaş, annesine söz verdiği şekilde ünlü olmayı başardığını ve her gittiği yerde alkışlandıkça annesi için gözyaşı döktüğünü söyledi.

Merhum annesine "Türkiye'nin en sevilen sanatçısı olacağım" diye söz verdiğini söyleyen Bülent Serttaş, "Bunu başardım. İnşallah beni görüyordur" dedi.

Serttaş sözlerinin devamında şunları kaydetti:

"Konya'nın gelmiş geçmiş en kalabalık konserini ben verdim. Orada 'Konya seninle gurur duyuyor' diye tezahürat yapılırken anne babam aklıma geldi, diz çöktüm ve anıra anıra ağladım. Keşke rahmetli anne ve babam şu köşede olsaydı beni görseydiler diye düşündüm. İnşallah oğulları Bülent'in Türkiye'nin gurur duyduğu bir sanatçı olduğundan haberleri vardır."

"Cumhurbaşkanımızı 3 kez ağlattım"

Başkan Erdoğan'ın annesine çok düşkün bir insan olduğunu dile getiren Serttaş şöyle devam etti:

"Hayatımı döndüren, beni ben yapan dönüm noktam olan şarkı 'Ağlama anam'dır. Ondan önce de çok şarkım patlamıştı ama insanların beni yüreğine koyduğu şarkı 'Ağlama anam' oldu. Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ı da üç kez ağlattım bu şarkıyla. Hatta ilkinde şöyle yakamı tuttu, kendine doğru çekti ve "Zalim en zayıf noktamdan yakaladın beni" dedi. Malum Sayın Cumhurbaşkanımız da rahmetli annesine çok düşkündü. İşte orada Bülent Serttaş'ın yönü de değişti, sanat anlayışı da. İnsanların neyi sevip sevmeyeceğini öğrendim, kendime bir yol çizdim. Sahnede gördüğüm ilgiyi şarkılarıma yönlendirdim."