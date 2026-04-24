Başkan Erdoğan hafızlık icazetine katıldı, Kur'an-ı Kerim okudu
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Çamlıca Camii'ndeki hafızlık icazetine katıldı ve Kur'an-ı Kerim okudu.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün mesaisine İstanbul'da devam ediyor. Cumhurbaşkanı, bu kapsamda da sabah saatlerinde Çamlıca Camii'ne geçti.
333 hafızın Hafızlık İcazet Merasimi'ne katılan Cumhurbaşkanı Erdoğan, genç hafızların heyecanına ortak oldu.
Cumhurbaşkanı Erdoğan programda, Bakara Suresi'nin ilk beş ayetini okudu.
Caminin eşsiz atmosferinde yankılanan tilavet, kameraya da yansıdı.