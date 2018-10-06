Başkan Erdoğan, Gül Baba Türbesi'ni açacak

Cumhurbaşkan Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Kızılcahamam kampının ardından 8-9 Ekim tarihlerinde Macaristan’a resmi bir ziyarette bulunacak.

Erdoğan, Macaristan Cumhurbaşkanı Janos Ader ve Macaristan Başbakanı Victor Orban ile baş başa ve heyetler arası görüşmeler yapacak.

Erdoğan’ın Macaristan temaslarının ana gündemini iki ülke arasındaki ekonomik ilişkiler oluşturacak. Ziyarette iki ülke arasında 2.5 milyar dolara yaklaşan ticaret hacminin 5 milyara çıkarılması için görüşülecek. Erdoğan, Budapeşte’de mevkidaşı Orban’la birlikte Tuna Nehri’ne bakan ve restorasyonu TİKA tarafından yapılan Gül Baba Türbesi’ni açacak.

Gül Baba’nın hatırası ‘Türk-Macar dostluğunun bir simgesi’ olarak yorumlanıyor.

Erdoğan’ın Budapeşte’de Müslümanlığa geçen ve ‘Turancı’ olarak bilinen ve “Atilla’nın torunuyuz” diyen Jobbik Partisi lideri Gabor Vona ile de görüşebileceği ifade ediliyor.