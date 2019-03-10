Başkan Erdoğan: Ezana sahip çıkmayanlar, bu ülkeye de sahip çıkmaz

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Mersin mitinginde önemli açıklamalarda bulundu. Konuşmasında Taksim'de ezana karşı gösterilen terbiyesizliğe sert tepki gösteren Erdoğan, "Bunların tek ittifakı ezan ve bayrak düşmanlığı. Bunlar hiç İstilal Marşı'mızı da okumamışlar. Ezana hürmet etmeyen bayrağa da hürmet göstermez. Ezana sahip çıkmayan, düşman kapıya dayandığında da tıpkı 15 Temmuz'u alkışladıkları gibi onları da alkışlar." ifadelerini kullandı.

Başkan Erdoğan'ın konuşmasından satırbaşları;

Milletimiz her seferinde bunlara derslerini vermesine rağmen bayrak düşmanları hala aynı bataklıkta çırpınmaya devam ediyor. CHP ve HDP'nin öncülündeki bir güruhun Ezan'a yaptığı saygısızlığı gördünüz değil mi? Taksim'deki hadise gerçekten ibretliktir.

Sadece ezana yapılan saygısızlık bile seçimin önemini gösteriyor. Biz gönül belediyeciliği diyoruz onlar ise, ezanımıza saygısızlık yaparak istikbalimizi hedef alıyor.

Kimi zaman açık kimi zaman gizli ittifak kuruyorlar. CHP'ye, HDP'ye gönül veren kardeşlerim acaba bunlara bu seçimde oy verecek mi?

Bunların tek ittifakı ezan ve bayrak düşmanlığı. Bunlar hiç İstilal Marşı'mızı da okumamışlar. Ezana hürmet etmeyen bayrağa da hürmet göstermez. Ezana sahip çıkmayan, düşman kapıya dayandığında da tıpkı 15 Temmuz'u alkışladıkları gibi onları da alkışlar.

Ezan ve bayrak düşmanlarının karşısında duracağız

Biz bu bayrağın altında doğduk, bu bayrağın altında öleceğiz. Özgürlüğümüzün sembolü, bayrağımıza göz dikenlere karşı kanımızın son damlasına kadar mücadele edeceğiz.

Bunları Cudi'de, Gabar'da, Tendürek'te, Kandil'de inlerine gömdük ve gömmeye devam ediyoruz.

Vatan düşmanı, bayrak düşmanı, ezan düşmanı kim varsa karşısında durmak bizim görevimiz. Bu siyasetten ileri bir durumdur.

Mersin'e millet bahçesi müjdesi

Son 17 yılda Mersin'e 35 milyon katrilyon yaptık. Mersin'e iki adet millet bahçesi kazandırmak için çalışmaları başlattık. Mersin'e 13'ü hastane olmak üzere 37 sağlık hizmeti kazandırdık. Mersin'de 3 bin 923 konut projesi hayata geçirildi. İmar barışı ile 284 bin kişinin sıkıntısı çözüldü. Mersin'e 261 km bölünmüş yol yaptık. Adana-Mersin demiryolunu yeniledik. Süresini yarı yarıya indirdik.