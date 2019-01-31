Başkan Erdoğan duyurmuştu! Ücretsiz dağıtılacak

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın, seçim kampanyası döneminde vatandaşlara promosyon olarak dağıtılacağını açıkladığı bez çantalar ilk kez görüntülendi.

Çevreci kampanya ve çevreci siyaset hassasiyeti ile şekillenen proje kapsamında, belediyelerin ücretsiz olarak dağıtacağı bez çanta 'KorumAK ve yaşatmAK için' sloganı ile dikkat çekiyor.

Başkan Erdoğan duyurmuştu

Başkan Erdoğan konuyla ilgili olarak, "31 Mart kampanyasında file bez torba kullanalım dedim. Bez torba ile fileyle kampanyamızı yapalım. Asla naylon poşet kullanmayacağız. Şu anda bunun çalışmasını yapıyoruz. Güzel olacak şık olacak" açıklamasında bulunmuştu.