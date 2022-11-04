Başkan Erdoğan duyurdu... Yerli motorlu VURAN envantere giriyor!

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, savunma sanayii projelerine ilişkin açıklamalarda bulundu. Bu kapsamda Erdoğan, yerli motora sahip VURAN zırhlı aracının envantere alınacağını açıkladı.

Geçtiğimiz günlerde ise BMC Power’ın sıralı dört silindirli 400 beygir güç üreten TTZA motorunun 80 bin km’lik yol testini tamamladığı, sıralı altı silindirli 600 beygir güç üreten Azra motorunun ise 45 bin km’lik yol testini tamamladığı belirtilmişti.

Bu bağlamda motorların diğer testlerinin devam ettiği aktarılmıştı. Ek olarak 1000 ve 1500 beygirlik motorların kalifikasyon ve kalibrasyon testlerinin devam ettiği belirtilmişti. Bahse konu motorların yol testlerinin yakın zamanda başlayacağı aktarılmıştı.

TTZA motoru, 4×4 MRAP ve TTZA araçlarda kullanılmak için tasarlanan sıralı dört silindirli 8,4 Litre hacimli bir motordur. Turboşarj beslemeli motor 400 beygir güç üretmektedir. Motor Kirpi MRAP’ta kullanılmaktadır. Bu bağlamda motor VURAN araçlarında da kullanılacak. VURAN zırhlı araçları hali hazırda 375 beygir gücüne sahip Cummins ISL9E3 8,9lt motorunu kullanmakta.

Azra motor ise 8×8 zırhlı araçlar ve çekici araçlarda kullanılmak için tasarlanan sıralı altı silindirli 12,8 litre hacimli bir motordur. Turboşarj besleme ile 600 beygir güç üretmektedir. Motor çekici araçlarda kullanılmaktadır.

VURAN zırhlı aracı Amfibi Deniz Piyadelerinin hizmetine girmişti

Milli Savunma Bakanlığı Twitter hesabından yaptığı paylaşımla Millî Savunma Bakanı Hulusi Akar’ın TCG BAYRAKTAR’da görevli amfibi deniz piyadelerine hitaben bir konuşma yaptığı ana dair görseller paylaşılmıştı.

Bakan Akar’ın Amfibi Görev Grup Komutanlığı bağlısı çıkarma gemisi, TCG BAYRAKTAR amfibi çıkarma gemisinde personele hitabı esnasında Cobra II TTZA’ların yanı sıra BMC üretimi Vuran TTZA’larında envantere girdiği görülmüştü. Deniz Kuvvetleri Komutanlığı’nın Amfibi Deniz Piyade Tugayı için Vuran TTZA sipariş ettiği önceden kamuoyuna yansımamıştı. Temmuz 2018’de Cobra II TTZA’ların Tugay envanterine girdiği görülmüştü.

Türk Silahlı Kuvvetleri’nin 2019 yılında envanterine girmeye başlayan BMC üretimi VURAN çok amaçlı 4×4 Taktik Tekerlekli Zırhlı Aracın (TTZA) böylelikle Deniz Kuvvetleri Komutanlığı’nın Amfibi Deniz Piyade Tugayı’nda hizmete girmiş olmuştu.

Son olarak Kasım 2019’daki verili açıklamaya göre Kara Kuvvetleri Komutanlığı’na 230+ adet VURAN TTZA teslim edilmişti.

Bahar Kalkanı Harekatı ve Barış Pınarı Harekatı’nda aktif olarak olarak güvenlik birimlerimizce kullanılan Vuran TTZA’nın: Kara Kuvvetleri Komutanlığı, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı’na toplamda 713 adet teslimatı yapılacaktı. Deniz Kuvvetleri Komutanlığı için açıklanan bir tedarik yoktu.

DefenceTürk