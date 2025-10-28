  • İSTANBUL
Gündem Başkan Erdoğan duyurdu vatandaş harekete geçti: CİMER'e soru yağmuru!
Gündem

Başkan Erdoğan duyurdu vatandaş harekete geçti: CİMER'e soru yağmuru!

Yeniakit Publisher
AA Giriş Tarihi:
Başkan Erdoğan duyurdu vatandaş harekete geçti: CİMER'e soru yağmuru!

Yüzyılın Konut Projesine büyük ilgi gösteren vatandaşlar, Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezine (CİMER) projeyle ilgili soru yağdırdı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Yüzyılın Konut Projesi"ni açıklamasının ardından projeyi merak eden vatandaşlar CİMER'e başvurdu.

Ev sahibi olmak için heyecan duyan ve bilgi almak için başvuran vatandaşlar Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ne ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'a teşekkürlerini ifade etti.

Başvurularda vatandaşlar, "Projenin kendilerini kapsayıp kapsamadığı", "engelli çocuğu olanlara kontenjan ayrılıp ayrılmadığı", "ikamet şartını taşıyıp taşımadığı" ve "evi olmamakla birlikte tarla hissesi olmasının başvurusuna engel olup olmadığı"na ilişkin sorular yöneltti.

Çok sayıda vatandaş da projeye dair görüş ve önerilerini belirten mesajlar iletti.

- Gençler de başvuruda bulundu

Projede yüzde 20 kontenjan ayrılan gençler de "Ben de başvurabilecek miyim?", "Henüz gelirim yok ama başvurabilir miyim?" sorularını yöneltti ve en çok anne/baba evinde yaşamasının, hane halkı (anne/baba/kardeş) gelir toplamının, kardeşinin başvurusunun bireysel başvurusuna etkisini merak etti.

CİMER, Yüzyılın Sosyal Konut Projesi'nde olası mağduriyetlerin önüne geçilmesi için vatandaşların başvurularını sadece resmi kanallardan yapmalarını istedi.

2
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

Toki başvuru bedeli aşırı yüksek.

Toki başvuru bedeli 5.000 lira çok fazla. Daha sembolik seviyede olmalı. Devlet milletin parasıyla repo yapmaz.

Sayın cumhurbaşkanı'mız erdoğana sesleniyoruz

%10 peşinat ile %10 kdv var. İkisi toplam 600. 000 TL yapıyor. Bunu kimse ödeyemez. Peşinat kdv mevcut taksitlerle ödenmeli.
TÜM YORUMLARA GİT ( 2 )

