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Gündem Başkan Erdoğan duyurdu! Ödemeler resmen ertelendi
Gündem

Başkan Erdoğan duyurdu! Ödemeler resmen ertelendi

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, afet bölgesinde yer alan ilçelerde vergi ve SGK prim ödemelerinin erteleneceğini açıkladı.

Yeniakit Publisher
2021-07-26 16:52:00 - 2021-07-26 17:33:22
Başkan Erdoğan duyurdu! Ödemeler resmen ertelendi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, afet bölgesi ilan edilen yerlerde, vergi ve SGK prim ödemelerinin erteleneceğini, eşya zararlarının karşılanması için yardım yapılacağını duyurdu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, resmi Twitter hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, "Rize, Artvin ve Düzce illerimizde meydana gelen sel felaketinin yol açtığı yıkımı ortadan kaldırmak, yaraları sarmak için gereken tüm adımları atmaya devam ediyoruz. Emek veren ilgili tüm kurumlarımıza, tüm çalışanlarımıza teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklaması:

Selden etkilenen bölgeler AFAD tarafından genel hayata etkili afet bölgesi ilan ediliyor. Başta afet bölgelerindeki vatandaşlarımız olmak üzere aziz milletimize tekrar geçmiş olsun dileklerimi ifade ediyor, afet sebebiyle hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Cenab-ı Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum.

Afet bölgesi ilan edilen bölgelerde:

- Vergi ertelemesi uygulanacak

- Esnafımıza yönelik SGK prim ödemeleri ertelenecek
- Eşya zararlarının karşılanması için yardım yapılacak
- Esnaf kredilerinin geri ödemeleri ertelenecek
- Acil destek paketi hazırlanacak
- İşyeri ve araç zararlarının karşılanması için destek sağlanacak

Afet bölgesi ilan edilen yerler

DÜZCE

Akçakoca ilçesine bağlı Esmahanım, Uğurlu ve çevre köyleri

RİZE

Güneysu ilçesi, Çayeli ilçesinin Büyükköy ve Madenli beldeleri ile köyleri, Rize Merkez'e bağlı Muradiye ve Salarha beldeleri ve çevre köyleri, Ardeşen ilçesi Tunca beldesi ve çevre köyleri; Fındıklı, Kalkandere ve Pazar ilçelerinde selden etkilenen köyler

ARTVİN

Arhavi ve Murgul ilçeleri

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