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Gündem Başkan Erdoğan duyurdu: Gelecek hafta meclise sunulacak
Gündem

Başkan Erdoğan duyurdu: Gelecek hafta meclise sunulacak

Başörtüsüne anayasal güvence getirmek için harekete geçtiklerini aktaran Başkan Erdoğan, "Önümüzdeki hafta teklifimizi Meclis'e sunacağız. Başı açık veya örtülü herkesin hakkı güvencede olacak" diye konuştu.

Yeniakit Publisher
2022-10-28 17:44:00 -
Başkan Erdoğan duyurdu: Gelecek hafta meclise sunulacak

Ankara Spor Salonu'nda düzenlenen AK Parti "Türkiye Yüzyılı" Tanıtım Toplantısı'nda konuşan Başkan Recep Tayyip Erdoğan, CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun yeniden Türkiye gündemine soktuğu başörtüsü konusunda anayasal bir adım atılacağını açıkladı.

"Önümüzdeki hafta teklifimizi Meclis'e sunacağız. Başı açık veya örtülü herkesin hakkı güvencede olacak. Ülkemizin gündeminde böyle bir şey yoktu. Ama maalesef birileri bunu ülkemizin gündemine soktular. Madem soktunuz, öyleyse biz de adımımızı atıyoruz" diyen Erdoğan sözlerine şöyle devam etti:

"Aile kurumumuzu sapkın akımların tehdidinden koruyacak bir Anayasa değişikliği teklifi hazırladık. Terör, şiddet ve nefret suçları gibi istisnalar dışında 85 milyonun her birinin birinci sınıf vatandaşlığını güçlendirmenin sözü için bir araya geldik. Yıllarca ülkemizi kutuplaştıran, insanımızın kardeşliğinin ürünü olan muhabbet iklimine zarar veren tüm tartışmaları bir kenara bırakmanın ahdi için bir araya geldik. Cumhuriyetimize adını veren cumhuru yani halkımızın siyasetin de yönetimin de ekonominin de asli unsuru olduğunun kavli için bir araya geldik. İnsanımıza hakkı olan tüm imkanları oluşturmayı teyit için bir araya geldik."

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