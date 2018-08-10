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Başkan Erdoğan: Dolar molar bizim yolumuzu kesemez

Bayburt'ta konuşan Recep Tayyip Erdoğan, dolardaki hareketliliğe ilişkin konuşarak "Dolar molar bizim yollarımızı kesmez, hiç endişe etmeyin." dedi.

10 Ağustos 2018 Cuma 14:47
Başkan Erdoğan: Dolar molar bizim yolumuzu kesemez

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Bayburt’ta yaptığı konuşmada dolardaki hareketliliğe ilişkin açıklamada bulunarak "Dolar molar bizim yollarımızı kesmez, hiç endişe etmeyin." dedi.

Erdoğan'ın konuşmasından satır başları şöyle;

Sizleri en kalbi duygularımla, hasretle, muhabbetle selamlıyorum. Bayburt bir başka. Şahsıma gösterdiğiniz bu sevgi için güven için, verdiğiniz destek için, her birinizi ayrı ayrı şükranlarımı sunuyorum. Sözlerimin hemen başında Ordu’da yaşanan sel felaketinden etkilenen kardeşlerimize geçmiş olsun dileklerimi ifade etmek istiyorum. Rabbim ülkemizi bu tür felaketlerden muhafaza eylesin. Devletimiz bütün imkanlarıyla sel felaketinde evleri, iş yerleri, mahsulleri zarar gören vatandaşlarımızın yanındadır. Hiç endişe etmesinler. Yarın inşallah Ordu’dayım. Hem çalışmaları yerinde inceleyecek hem de vatandaşlarımıza geçmiş olsun diyeceğim. Pazar günü Trabzon’da programlarımız var. Buradan Gümüşhane’ye geçecek ve yaklaşık 1 katrilyon liralık bir yatırım olan Gümüşhane Çevre Yolu’nun resmi açılışını yapacağız.

BENİM MİLLETİMİN CEVABI BU OLACAK

Dolar molar bizim yollarımızı kesmez, hiç endişe etmeyin. Buradan tekrar söylüyorum, yastığının altında dövizi, altını olan varsa Türk Lirası ile bozdursun.Bu yerli ve milli bir mücadeledir.Bize karşı ekonomik savaş ilan edenlere benim milletimin cevabı olacak.Bugün değilse ne zaman? Yerli paramızla bunlara cevabı verelim.

HER TÜRLÜ SENARYO BİZE VIZ GELİR

Bizler bu mücadelede gerekirse yedi düvele karşı meydan okumaktan çekinmedik, çekilmeyeceğiz. Dünyanın en eli kanlı terör örgütlerine karşı koymaktan çekinmedik, çekinmeyiz. Biz sadece Hakk'a ve halka karşı sorumlu olduğumuzu biliyoruz. Bizim sorumluluğumuz Hans'a değil, Ahmet'e.  Biz bu yola hizmetkar olmak için çıktık. Bunun dışındaki her türlü tehdit, her türlü baskı, her türlü oyun, her türlü senaryo bize vız gelir. Ülkemize diz çöktürmek için bugüne kadar yapmadıklarını bırakmadılar. Koskoca Osmanlı çınarını bin bir türlü hileyle yıktılar. Ülkemiz son yıllarda yeniden ulu bir çınar olma yoluna girdi. Her türlü tehdit, baskı senaryo bize vız gelir. Milletimiz kimin kendisi için çalıştığını, kimin kendi hırsı için ortada dolaştığını iyi biliyor. 

MİLLETİMİZ EKONOMİSİNE DE SAHİP ÇIKTI

Onlar koalisyonlarla, ekonomik krizlerle siyaseti etkisiz hale getirerek gövdemizi baltalamaya kalktılar. Milletimiz ekonomisine de sahip çıktı. Alın teriyle emeğiyle Türkiye’yi yeniden ayağa kaldırdı. Bayburtlular ne der? “Sürü ters dönmüş aksak önde gider.” Biz bu işlerle uğraşırken bazen aksakların öne çıkmadığı da olmadığı değil. Hamd olsun bu tür arizi durumları da hal yoluna koyduk, yine koyacağız. Ülkemizin geleceğinden umutluyuz. Türkiye olarak 24 Haziran’da gerçekten çok büyük sadece kendi tarihimize değil. Dünyada parmakla gösterilecek bir demokrasi şöleni yaşadık. 

HİÇBİR ÜLKEYE YÖNELİK ÖZEL HUSUMETİMİZ YOK

Bazı ülkeler Türkiye’nin taraf olduğu tüm meselelerde darbecileri koruyan, teröristleri bağrına basan tavır içine girdiler. Ekonomimizde son günlerde yaşanan olumsuzluklar da bu çarpıklığın farklı bir boyutudur. Türkiye’nin ne makro ekonomik verilerinde, ne üretim gücünde, ne istihdam düzeyinde, ne bankacılık sisteminde en küçük bir sıkıntı olmadığı halde suni finansal istikrarsızlık dalgalarına maruz kalıyoruz. Gerçekten çok basit bir takım görüş ayrılıkları üzerine bina edilen bu saldırıların sebeplerinin çok başka olduğu açıkça ortadadır. Bu tarz yaklaşım sergileyen ülkelerle aramızdaki ilişkiler telafisi mümkün olmayacak zararlar görme noktasına gelmiştir. Bizim hiçbir ülkeye yönelik özel husumetimiz yoktur. Tüm ülkelerle, çıkarlarımızın uyuştuğu noktalarda işbirliği yapıyor, ayrıştığı noktalarda da müzakereler yoluyla çözmeye çalışıyoruz.

KİMSEYE EYVALLAHIMIZ YOK

Ama Türkiye’yi köşeye sıkıştırıp egemenlik haklarımıza halel getirecek birtakım tavizler vermeye geldiğinde iş değişir. Kusura bakmasınlar. Bizim bu noktada kimseye eyvallahımız olmaz, olamaz.Tanktan, toptan korkmayan bu millet bu tarz tehditlerden mi korkacak? Böyle düşünenler bu ülkeyi hiç tanımamış demektir.

FAİZ LOBİLERİNE SESLENİYORUM, BOŞUNA HEVESLENMEYİN

Bize karşı uzatılan her dost eline, açılan her dost yüreğine samimiyetle karşılık vermeye devam edeceğiz. Ülkemize karşı atılan her iyi niyetli adıma misliyle mukabele ettik. Tüm olumsuz ihtimallere karşı da hazırlıklarımız var. Döviz kuruna bakıp, faizlere bakıp ve tehditlere bakıp el ovuşturanlar hiç boşuna sevinmesinler. Faiz lobilerine sesleniyorum, boşuna heveslenmeyin. Bu milletin sırtından kazanamayacaksınız.Şimdiden İran’dan Rusya’ya Çin’den kimi Avrupa ülkelerine kadar pek çok yerle farklı alternatifler konusunda önemli mesafeler kat etmiş durumdayız.

BU HARAMZADELERE VERİLECEK EN GÜZEL CEVAP...

Türkiye’yi kaybetme pahasına küçük hesapların peşine düşenler emin olun yarın çok pişman olacaktır. Milletimize de çok önemli görevler düşüyor. Anneler, bacılar, kardeşlerim; 15 Temmuz gecesi bağımsızlığımızı nasıl canımız pahasına savunduysak bugün ekonomi saldırılarına karşı da ülkemizi aynı kararlılıkla müdafaa etmemiz gerekiyor. TBMM’nin savaş uçaklarıyla bombalanması neyse, ekonomimizin kur faiz sarmalıyla kuşatılması da odur. Çıplak ellerimizle tankların karşısına dikildiğimiz gibi ekonomi tetikçilerine teslim olmayacak. Bu haramzadelere vereceğimiz en büyük cevap, daha çok çalışarak üretimi artırmak, ihracatı artırmak, istihdamı artırmak olacaktır. Milletimizin tüm fertlerini ellerindeki imkanları üretim yolunda, ihracat yolunda, istihdam yolunda seferber etmeye davet ediyorum. Darbecilere karşı demokrasi nöbetlerine çıkıp meydanları doldurduğumuz gibi, iş yerlerimizi fabrikalarımızı, bürolarımızı dolduralım. Türkiye’yi içine hapsedilmeye çalışıldığı cendereden çıkarmanın yolu kenara çekilmek değil, ileriye atılmaktır. Buna var mıyız?"

Haber Tarihi: 10 Ağustos 2018 Cuma 14:47
  1. Trabzon
  2. Gümüşhane
  3. Bayburt
  4. Ordu
  5. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

  • üzeyirüzeyir43 dk önce
    Yapacağımız 3 şey vardır birincisi Millet olarak israftan kacınıp tutumlu olmaya gayret edeceğiz. .İkinci olarak Devletimizin ve Başkanımızın arkasında olacağız 82 milyon tek vucud olup Siyonistlere ve faiz lobilerine osmanlı tokatı atacağız evvel ALLAH...ücüncü olarak Allahın emir ve yasaklarını en güzel bir şekilde uygulamaya gecirerek ve samimi bir teslimiyet göstererek Rabbimize bolca dua edeceğiz.ALLAH Milletimizin yar ve yardımcısı olsun
  • FORTUMONFORTUMON1 sa önce
    DURMAK YOK DOLARLARI TL YAPMAYA DEVAM BENIM ÜLKEM BENIM PARAM DOLAR OLSUN MÜSLÜMANA HARAM BISMILLAHIRAHMANIRRAHIM ISRAIL VE AMERIKA SIYONISTLERINE DOLAR MEZAR OLACAK.
  • HayatiGüzelHayatiGüzel1 sa önce
    Bozdur Dolarını Bozdur diyor. Milletin üç beş kuruş doları vardı Onuda bozdurdu. Millette dolar kalmadı. Birazda Akpninzenginleri bozdursun. Biz görelim.
  • CERAGUNICERAGUNI1 sa önce
    AB DE PIC ORANI YÜZDE 50 YI BULUYOR NEDENSE PICLERIN HEPSI KALDIKLARI ÜLKERINE SADIK VE SAHIP CIKIYORLARTÜRKIYEDE ISE BUNLARIN AKSI OLYOR PIC ORANI TÜRKIYEDE YÜZDE 10 LARI BULUYOR NEDENSE BU TÜRKIYENIN PICLERI KENDI ÜLKELERINE HAINLIKTEN BASKA YAPMIYORLAR NEDENLERINI ARASTIRMAK LAZIM BELKI TÜRKIYENIN PICLERI DAHA CAHIL KALMIS VEYA GAY OLMUSLAR VEYA ES CINSELDIRLER BUNLARA IYI BASARSAN SENIN ISTEDIGINI YAPARLAR BELKI ÖYLEDIR PKK DA BÖYLE YAPIYOR HER YERDE BU HABERLER VAR.
  • yavuzyavuz53 dk önce
    secımden sonra turkıye sahlancak ekonomi şaklanaccak dıye oy verdık ama dolar şahlandı nasıl oldu bu
  • KALAMANOKALAMANO57 dk önce
    DOLARLARIMIZI TL YAPALIM TÜRKIYEMIZI SIYONISTLERE TESLIM ETMEYELIM KENDI ÜLKEM KENDI PARAM DOLAR OLSUN BIZE HARAM DURMAK YOK DOLARA BAS GÜMLESIN.
  • sancarsancar1 sa önce
    Doların üzerinde “In god we trust "yazdığını farkeden merkez bankası yetkilileri harekete geçti, yeni basılan paralara “bizim de Allah’ ımız var” yazılması gündemde. Zaytung com dan alıntılanmıştır.
  • YusufYusuf31 dk önce
    Yuce Allah her daim yar ve yardimcin olsun reis. Sonuna kadar seninleyiz.
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