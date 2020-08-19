Başkan Erdoğan doğalgaz ya da petrol müjdesi mi verecek? AB'den jet açıklama
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın cuma günü açıklayacağı müjdenin petrol ya da doğal gaz olduğuna dair tahminler yürütülürken Avrupa Birliği'nden bir açıklama geldi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Güneş Teknolojileri Fabrikası Açılışında ‘Cuma günü milletimize bir müjde vereceğiz’ açıklaması sonrası Yunanistan ve AB’den jet bir açıklama geldi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın müjdesinin doğalgaz ya da petrol olacağı konuşulurken Avrupa Birliği ve Yunanistan Başbakanı Kiriakos Miçotakis’ten hazımsız bir çağrı yapıldı
Yunan Başbakan Miçotakis, Türkiye ile yaşanan gerilimi AB Liderler Zzirvesi’nde gündeme getireceğini söyledi.
Miçotakis, zirve öncesi yaptığı açıklamada, Türkiye’nin bölgedeki faaliyetlerini sonlandırmasının ardından Ankara ile masaya oturacağını söyledi.
AB'den açıklama
Başkan Erdoğan'ın açıklamasından rahatsız olan Avrupa Birliği tarafından yapılan açıklamada ise “Türkiye’nin Akdeniz’deki arama faaliyetleri meşru değil. Yunanistan ve Kıbrıs ile dayanışma halindeyiz” denildi.
Akdeniz’de Yunanistan’ın son provokasyonları sonrası gerilim iyice tırmandı. Türkiye ise bölgede meşru faaliyetlerini sürdürüyor.