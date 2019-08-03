Başkan Erdoğan dev projenin açılışını yapacak! İki şehir arası 8 saatten 3,5 saate düşüyor

İstanbul ile İzmir arasındaki yolculuk süresini 3,5 saate indiren otoyolun tamamlanan 192 kilometrelik son bölümü de yarın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla açılacak.

Marmara ile Ege bölgelerini birbirine bağlamak için yapımına 2010 yılında başlanan İstanbul-Bursa- İzmir Otoyolu inşaatında sona yaklaşıldı. 8 saat süren İstanbul ile İzmir arasındaki yolculuk süresini 3,5 saate düşürecek olan projenin 234 kilometrelik kısmı daha önceden açılmıştı. Bu kapsamda Osmangazi Köprüsü ile birlikte Gebze-Bursa, Balıkesir Kuzey- Batı kavşağı ile Akhisar Kavşağı- İzmir arası yol hizmete girmişti. Yolun hizmete girmeyen Bursa Batı Kavşağı- Balıkesir Kuzey Kavşağı ile Balıkesir Batı Kavşağı- Akhisar Kavşağı arasındaki toplam 192 kilometrelik yol, Bursa'da, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kalıcağı programla hizmete girecek. Yarın saat 15.30'da Bursa'ya gelecek olan Cumhurbaşkanı Erdoğan, burada halka seslenecek. Miting havasında geçecek açılışın ardından Erdoğan, Bursa Şehir Hastanesi'nin de açılışına katılacak.