Başkan Erdoğan davet etti! Türkiye'ye geliyor

Cumhurbaşkanlığı Basın Merkezi'nden yapılan açıklamaya göre Başkan Erdoğan Türkiye'yi ziyaret edecek olan Benin Cumhurbaşkanı ile baş başa ve heyetlerarası görüşmelerde bulunacak.

Erdoğan ve Talon, iki ülke arasındaki ikili ilişkileri tüm yönleriyle ele alacak, güncel, bölgesel ve uluslararası konular hakkında görüş alışverişi yapacak.

Ziyaretin, Benin ile mevcut yakın ilişkilerin daha da gelişmesine ve çeşitlenmesine katkı sağlaması öngörülüyor.