Başkan Erdoğan davet etti... Türkiye'ye geliyor

İletişim Başkanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, "İsrail Devlet Başkanı Sayın Isaac Herzog, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın davetine icabetle, 9-10 Mart 2022 tarihlerinde ülkemize bir devlet ziyaret gerçekleştirecek.

Ziyaret kapsamında yapılacak görüşmelerde, Türkiye-İsrail arasındaki ikili ilişkiler tüm boyutlarıyla gözden geçirilecek; işbirliğinin geliştirilmesi için atılabilecek adımlar ele alınacaktır. Görüşmelerde ikili ilişkilerin yanı sıra ayrıca, güncel bölgesel ve uluslararası meseleler hakkında fikir alışverişinde bulunulması da öngörülmektedir" denildi.

Türkiye-İsrail ilişkileri

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 3 Şubat'ta Ukrayna'ya hareketinden önce düzenlediği basın toplantısında, İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog'un mart ayının ortalarında Türkiye'yi ziyaret edeceğini belirtmişti.

Erdoğan, "Bu ziyaretle beraber ikili ilişkilerimizi, geleceğe yönelik çok daha fazla bir zemine olumlu istikamette oturtmanın gayreti içinde olacağız." demişti.

Son olarak İsrail Cumhurbaşkanı Herzog da geçen ay Kovid-19 testi pozitif çıkan Başkan Erdoğan'ı telefonla arayarak geçmiş olsun dileklerini iletmişti.

Başkan Erdoğan da Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "geçmiş olsun" dileğinde bulunan mevkidaşı Herzog'a teşekkür etmişti.