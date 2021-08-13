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Gündem Başkan Erdoğan Cuma namazı öncesi açıklamalarda bulundu
Gündem

Başkan Erdoğan Cuma namazı öncesi açıklamalarda bulundu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan,11 Ağustos'ta Batı Karadeniz bölgesinde etkili olan aşırı yağışlar sonucunda sel ve su baskınlarının meydana geldiği Kastamonu'nun Bozkurt ilçesine geldi.

Yeniakit Publisher
2021-08-13 14:02:00 -
Başkan Erdoğan Cuma namazı öncesi açıklamalarda bulundu

Kastamonu’da yaşanan sel felaketi sonrası bölgeye gelen Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bozkurt ilçesinde açıklamalarda bulundu.

Devlet olarak ne gerekiyorsa yapacağız diyen Başkan Erdoğan, “Bu afetleri de aşacağız ve ne gerekiyorsa devlet olarak süratle yapıp küllerimizden yeniden ayağa kalkacağız. Bu millet hiçbir zaman çökmedi, yine yıkılmayacağız. Süratle bütün mağduriyetleri gidermenin peşinde olacağız. Yerinde değerlendirmeyi yapacağız. Milletvekili arkadaşlarımızla beraber bölgedeyiz." ifadelerini kullandı.

Sel ve heyelan sonrası Kastamonu'ya gelen Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, cuma namazını Bozkurt Yeni Camii'nde kılması bekleniyor.

Hitabın ardından ilçede kurulan Jandarma Genel Komutanlığı Mobil Harekat Merkezine geçmesi beklenen Erdoğan, burada gerçekleştirilecek koordinasyon toplantısına başkanlık edecek ve bölgedeki çalışmalar ile son duruma ilişkin yetkililerden bilgi alacak.

Afad koordinasyon toplantısına da katılacak

Burada incelemelerde bulunacak olan Erdoğan'ın, AFAD Koordinasyon toplantısına da katılması bekleniyor.

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