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Başkan Erdoğan cami çıkışı 'Tayyip Dede' diye seslenen çocuğu görünce...

Cuma namazını Başyazıcıoğlu Camii'nde kılan Başkan Recep Tayyip Erdoğan, çıkışta aracın hareket ettiği sırada kendisine ‘Tayyip Dede’ diye seslenen çocuğu görünce aracı durdurdu.

14 Eylül 2018 Cuma 14:59
Başkan Erdoğan cami çıkışı 'Tayyip Dede' diye seslenen çocuğu görünce...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan cuma namazını Başyazıcıoğlu Camii'nde kıldı.

Erdoğan, partisinin genel merkezinde düzenlenen AK Parti Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'ndaki konuşmasının ardından Başyazıcıoğlu Camisi'ne geçti.

Cuma namazını kılan Erdoğan, cami çıkışında kendisini bekleyen vatandaşlarla bir süre sohbet etti, fotoğraf çektirdi.

'TAYYİP DEDE' DİYE SESLENDİ

Aracı hareket ettiği sırada kendisine "Tayyip dede" diye seslenen çocuğu gören Cumhurbaşkanı Erdoğan, makam aracını durdurdu. Erdoğan, çocukla bir süre konuştu ve oyuncak hediye etti.

Erdoğan, daha sonra AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik ile aynı makam aracıyla AK Parti Genel Merkezi'ne gitti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, AK Parti Siyasi ve Hukuki İşlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı ve eski bakanlardan Taner Yıldız da eşlik etti.

Haber Tarihi: 14 Eylül 2018 Cuma 14:59
  1. Recep Tayyip Erdoğan
  2. Başyazıcıoğlu Camiİ
  3. AK Parti Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı

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