Başkan Erdoğan çağrı yaptı: Gelin ortak bir tavır geliştirelim

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Amasya'da Yavuz Sultan Selim Meydanında halka hitap etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şu şekilde:

- Irak'ta Suriye'de PKK DEAŞ ne ise Avrupa'da ABD' de yükselen ırkçılık odur

- "Yeni Zelanda'daki katliamı gerçekleştirilen terörist, bu husumetin sonuçlarının nereye kadar varabileceğini göstermiştir. Artık dünyada hiçbir yerin, hiçbir coğrafyanın, hiçbir kültürün terörün zehrinden ve kanlı pençelerinden kendini kurtaramayacağı açıkça ortadadır."

- "Avrupalı ve Amerikalı dostlarımız başta olmak üzere tüm dünyayı, PKK/PYD terörü konusunda da, ırkçı İslam düşmanı terör konusunda da ikaz ediyoruz. Gelin bu iş daha fazla dallanıp budaklanmadan tüm terör örgütlerine karşı ortak bir tavır geliştirelim."

- "DEAŞ'ı nasıl bitirdiysek, PKK/PYD'yi de ırkçı ve İslam düşmanı örgütleri de aynı şekilde bitirelim. Dünya ancak o zaman hepimiz için çok daha huzurlu, güvenli bir yer haline gelecektir."

Ayrıntılar geliyor...