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Başkan Erdoğan Bursa'da müjdeleri art arda sıraladı!

Başkan Erdoğan, yerel seçimler öncesi Bursa'da yaptığı mitingde vatandaşlara müjdeli haberler verdi. Erdoğan, "Uludağ’ın 12 ay boyunca turizme kazandırılmasını sağlıyoruz. Şimdi burayı termal turizm bölgesi haline getiriyoruz. Bu bölgede yapılacak termal tesislerin Bursa’ya yılda 1 milyar liralık katkıda bulunmasını bekliyoruz" dedi.

15 Şubat 2019 Cuma 15:31
Başkan Erdoğan Bursa'da müjdeleri art arda sıraladı!

Başkan Recep Tayyip Erdoğan 31 Mart 2019 tarihinde gerçekleştirilecek yerel seçimler öncesi Bursa'da miting yaptı.

İşte Erdoğan'ın konuşmasından satırbaşları:

Son 16 yılda Başbakanlığım, cumhurbaşkanlığım döneminde Bursa’ya 50 katrilyon yatırım yaptık. CHP bu rakamlardan anlamaz. Onlar sadece bol bol yalan söyler. Ama iyi ki yalan söylüyorlar. Biz de yargıya gönderiyoruz. Yargıdan bir milyon, 1,5 milyon geldi. Mehmet Özhaseki kardeşim parayı aldı ve Kızılay meydanında döner dağıttı. Ben de bunu Mehmetçik Vakfı’na vermek suretiyle Bay Kemal bizim teröristleri öldürmemizden rahatsız oluyor. Beraber yürüdüğü HDP ile rahatsız oluyorlar. Merminin fiyatı ile domates, biberin fiyatını karıştırıyorlar. Gabar’da, Cudi’de kullandığımız mermiler, bombalar ülkemizin mutluluğu için kullanılıyor. Beyefendiler bundan rahatsız oluyor. Teröristler tabi bundan rahatsız olacak.

Bunlar ahlaksız… İşte bir tane terör örgütünün mensuplarından bir milletvekili bayan benim bayan polisimin elini ısırıyor. Bunlara bunun hesabını sormayacak mıyız? Soracağız. Öyle 25 kuruşa simit yok. Bunların bedelini ödeyecekler.

Uludağ projesi

Bursa’ya dikey mimari yakışmaz. Buna dikkat edelim. Bir diğer müjdem Uludağ’la ilgili olacak. Uludağ yetki karmaşası nedeniyle hizmetlerin etkin götürülemediği bir yerimiz. Uludağ Alan Yönetim Başkanlığı kuruyoruz. Böylece Uludağ’ın 12 ay boyunca turizme kazandırılmasını sağlıyoruz. Eski tabakhaneler bölgesi ile ilgili… Şimdi burayı termal turizm bölgesi haline getiriyoruz. Bu bölgede yapılacak termal tesislerin Bursa’ya yılda 1 milyar liralık katkıda bulunmasını bekliyoruz.

İmar barışı kapsamında Bursa’da 87 bin 936 müracaat yapıldı.
Kentsel dönüşüm çalışmalarındaki bazı aksaklıkların bazı vatandaşlarımızı mağdur ettiğini biliyoruz. Yeni dönemde Bakanlığımız ve belediyemiz el ele verip bu meseleyi en adil şekilde çözüme kavuşturacaklar.

İstanbul Bursa arasını bir saate indiriyoruz. Bir saate düşürecek otoyolun tamamı bu yıl içinde bitiyor
Bursa’nın şehir içi ulaşım konusu var. Yıldırım – Osmangazi metrosunun kent meydanı terminal bölümünün bir türlü bitirilemediğini biliyorum. Bir an önce bitirilmesi için ne gerekiyorsa yapılmasının bizzat takipçisi olacağım.

Nilüfer-Gürsu metrosunun bitmesi için de gerekirse farklı formülleri devreye sokacağız.

Bursa'da da tanzim satışa başlıyoruz. Bugün üç yerde tanzim satış noktası kurulacak.

Dün Rusya’daydım. Tüm dünyaya mesajlarımızı verdik. Suriye meselesindeki en küçük bir yalpalamanın ilerde bize nasıl maliyetler getireceğini çok iyi biliyoruz. Bütün bunların yolu ülkemizin siyasi istikrarından geliyor. İşte bunun için 31 Mart seçimleri önemlidir . Birileri ellerini ovuşturarak belediye başkanlığı seçiminin sonuçlarının bizim aleyhimize sonuçlanmasını istiyor.

"PKK ile beraberdiler"

CHP, yanında Kandil’in desteklediği HDP var. Saadet Partisi’nin bunlarla el ele kol kola yürümesini siz anlayabiliyor musunuz? Eğer bu vatanı seviyorsak o zaman gelin bu CHP’ye de diğerlerine de 31 Mart’ta tam bir Osmanlı tokadını sandıkta atın. Bunlar Gezi olaylarında sokakları karıştırarak aynı hesabı yapmışlardı. Ama tokadı yediler mi yediler. Bunlar PKK’nın çukur eylemleriyle birlik ve beraberliğimize saldırırken de beraberdiler.

Ben Atatürk Havalimanı’na indiğimde gece saat 00:15. Yüzbinler orada. Ama Bay Kemal saat 23.15’te gelmiş, tankların koruması altında oradan Bakırköy belediyesine gitmiş. Bir yandan kahvesini yudumlarken bir taraftan da bizim oraya inişimizi izliyor. Milletim neredeyse biz oradaydık.

 "3 kat fiyat çekersen karşında bizi bulursun"

Bunlar bize dövizle, faizle saldırdılar. Ne oldu? Hiçbir şey olmadı. Şimdide domates, biber, patlıcanla saldırıyorlar. Biz de bir karar aldık. Biz şimdi tanzim satışlarını kuruyoruz dedik. Bursa’da da kuruyoruz. Kimse bizim vatandaşımıza zulmedemez. Biz de en uygun fiyatla vatandaşımıza getiririz. Zincir marketler şimdi rahatsız oluyorlar. Kusura bakmayın. Çıkmış birileri ne diyor profesör filan.. Bu serbest piyasaya ters diyor. O serbest piyasa dediğin senin haftalık, 10-15 günlük ürünlerle ilgili değil, kalıcı ürünlerle ilgilidir. Sen kalkıp 3 kat fiyat çekersen karşında bizi bulursun.

Biz bu kararı aldık, fiyatlar yarıya indi. Daha da inecek. Bursa’da bugün 3 yerde tanzim satış noktası faaliyete geçiyor. Yakında 10 olacak. Bakliyat ve temizlik ürünleri içinde aynı uygulamaya geçiyoruz. Hiç kimsenin milletimize karamsarlık uygulamasına izin vermeyeceğiz
Dün cari açık rakamları belli oldu. 27,6 milyar dolara geriledi. Cari açığın fazla veriyor olması reel ekonominin güçlü olmasına işaret ediyor.

"Seçimden sonra oradayım"

Peribacalarının orada otel yapıyor. Şu hale bak. Nasıl peribacalarının oraya beton yığınlarını sokarsın ya. Kültür ve Turizm Bakanımı aradım anında müdahalesi yapıldı. Vali Bey'le görüştüm ertesi gün yıkım başladı. Ne kadar kaçak yapı varsa yıkacaksınız, seçimden sonra oradayım dedim.

IMF’ye borcumuz 23.5 milyar dolardı: IMF ile ilk anlaşmayı CHP yaptı. Geldiğimizden bu yana ödedik. Mayıs 2013’te borcu sıfırladık. Bunu biz yaptık. İşte Merkez Bankası da 27.5 milyar dolardı şimdi 100 milyar dolara tırmandı.
Türkiye’yi durdurmayı başaramayacaklar.

 

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Haber Tarihi: 15 Şubat 2019 Cuma 15:31
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