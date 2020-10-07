Başkan Erdoğan bugün ziyaret düzenlemişti! Kuveyt'te kritik karar
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın taziye ziyareti yaptığı Kuveyt'te Şeyh Nevvaf el-Ahmed el-Cabir es-Sabah, Ulusal Muhafızlar Başkan Yardımcısı olan kardeşi Şeyh Meşal el-Ahmed el-Cabir es-Sabah’ı Veliaht Prens olarak tanıdı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kuveyt Emiri Şeyh Sabah’ın hayatını kaybetmesinin ardından görevi devralan Emir Şeyh Nawaf Al-Ahmad Al-Jaber Al-Sabah’a taziyelerini iletmek, ikili ilişkiler ve bölgesel meseleler hakkında konuşmak üzere Kuveyt’e ziyaret düzenledi.
Erdoğan'ın ülkede bulunduğu sırada flaş bir gelişme yaşandı.
Kuveyt Emiri Şeyh Nevvaf el-Ahmed el-Cabir es-Sabah, Ulusal Muhafızlar Başkan Yardımcısı olan kardeşi Şeyh Meşal el-Ahmed el-Cabir es-Sabah’ı Veliaht Prens olarak öneren kararnameyi imzaladı.
Kuveyt Emirlik Divanı Bakanı Şeyh Ali Cerrah es-Sabah, Kuveyt Emiri Şeyh Nevvaf el-Ahmed el-Cabir es-Sabah’ın kardeşi Şeyh Meşal el-Ahmed el-Cabir es-Sabah’ı Veliaht Prens olarak önermesinin Sabah ailesi tarafından memnuniyetle karşılandığını dile getirdi.