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Dünya Başkan Erdoğan bugün ziyaret düzenlemişti! Kuveyt'te kritik karar
Dünya

Başkan Erdoğan bugün ziyaret düzenlemişti! Kuveyt'te kritik karar

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın taziye ziyareti yaptığı Kuveyt'te Şeyh Nevvaf el-Ahmed el-Cabir es-Sabah, Ulusal Muhafızlar Başkan Yardımcısı olan kardeşi Şeyh Meşal el-Ahmed el-Cabir es-Sabah’ı Veliaht Prens olarak tanıdı.

Yeniakit Publisher
2020-10-07 15:12:00 - 2020-10-07 15:14:37
Başkan Erdoğan bugün ziyaret düzenlemişti! Kuveyt'te kritik karar

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kuveyt Emiri Şeyh Sabah’ın hayatını kaybetmesinin ardından görevi devralan Emir Şeyh Nawaf Al-Ahmad Al-Jaber Al-Sabah’a taziyelerini iletmek, ikili ilişkiler ve bölgesel meseleler hakkında konuşmak üzere Kuveyt’e ziyaret düzenledi.

Erdoğan'ın ülkede bulunduğu sırada flaş bir gelişme yaşandı.

Kuveyt Emiri Şeyh Nevvaf el-Ahmed el-Cabir es-Sabah, Ulusal Muhafızlar Başkan Yardımcısı olan kardeşi Şeyh Meşal el-Ahmed el-Cabir es-Sabah’ı Veliaht Prens olarak öneren kararnameyi imzaladı.

Kuveyt Emirlik Divanı Bakanı Şeyh Ali Cerrah es-Sabah, Kuveyt Emiri Şeyh Nevvaf el-Ahmed el-Cabir es-Sabah’ın kardeşi Şeyh Meşal el-Ahmed el-Cabir es-Sabah’ı Veliaht Prens olarak önermesinin Sabah ailesi tarafından memnuniyetle karşılandığını dile getirdi.

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Yorumlar

bozeren

katarlılar kanala çöktü.  
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meltem41

sebatayistlerin ve siyonistlerin çökmesinden iyidir
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