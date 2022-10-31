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Gündem Başkan Erdoğan: Bu zihniyetin sonuna gelindi
Gündem

Başkan Erdoğan: Bu zihniyetin sonuna gelindi

İstanbul'da 8'inci Türk Tıp Dünyası Kurultayı'nda konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "İnsana hizmet etmesi gereken araçların bir süre sonra insanı kendisine hizmet ettirmeye başlaması kabul edeceğimiz bir durum değildir. İnsanı eşya seviyesine indiren zihniyetin sonuna gelinmiştir." dedi.

Yeniakit Publisher
2022-10-31 11:30:00 - 2022-10-31 11:38:40
Başkan Erdoğan: Bu zihniyetin sonuna gelindi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul’da 8. Türk Tıp Dünyası Kurultayı ve Tıp Tarihine/Ortak Geçmişe Vefa Ödül Töreni’nde konuştu.

Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

Türkiye Yüzyılı hepimiz için deniz feneri mahiyetinde bir rehber olacaktır. İnsana hizmet etmesi gereken araçların bir süre sonra insanı kendisine hizmet ettirmeye başlaması kabul edeceğimiz bir durum değildir. İnsanı eşya seviyesine indiren zihniyetin sonuna gelinmiştir. Hatırlarsanız Kovid-19 salgını tüm dünyayı kasıp kavurmaya başladığında insanlık bir dizi tedbir tavsiyesi açıklamıştı. Tam da o günlerde İbn-i Sina'nın hayatını anlatan filmde benzeri tavsiyeleri verdiği görülüyordu. Bu tefekkürü her an yapmakla mükellefiz. Bilim çalışmalarımızı teknoloji kutsamasından uzak sürmememiz gerekir. Her birinize bu doğrultuda gösterdiğiniz gayretler için şükranlarımı sunuyorum.

"Biz insanlığa hizmet için gayretimizi kararlılıkla sürdüreceğiz"

Hastaların ilgisizlikten öldüğü durumlarla karşılaştık. Türkiye olarak küresel salgınla imtihanımızı hem sağlık hizmetlerimizle hem de diğer ülkelere gönderdiğimiz tıbbi destekle, mücadelemizi alnımızın akıyla verdik. Elimizdeki tüm imkanları insanlık için seferber ettik. Şimdi de gıdada tedarik zincirlerinde sıkıntı yaşanmaktadır. Dünya buğday üretiminin 3'te biri Ukrayna ve Rusya tarafından karşılanmaktadır. Bizim de gösterdiğimiz gayreti yakından gören sizsiniz. Biz insanlığa hizmet için gayretimizi kararlılıkla sürdüreceğiz.

Türkiye Yüzyılımızın en iddiaları alanlarımızdan birisini de sağlık alanı olarak belirledik. Şehir hastanelerimizle, insan kaynağımız ile bu başarıda çok büyük paya sahiptir.

TURKOVAC aşımız ile dünyada aşı üreten 9 ülke arasına girdik. Bilişim ve teknolojinin sağlık hizmetlerinde uluslararası standartlara uygun şekilde kullanan ülkeler arasındayız. Amacımız Türkiye Yüzyılı çerçevesinde Türkiye markası ile sağlık alanında zirveye çıkarmaktır. Ülkemizi dünyada şifa merkezi haline getirecek çalışmalara destek vermenizi istiyoruz.

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