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Başkan Erdoğan: Bu seçimden size mama çıkmaz

Sultanbeyli'de halka hitap eden Başkan Recep Tayyip Erdoğan, ''Bu ihanet çetesinin 40 yıllık hesabını bozmakla kalmadık, darmadağın ettik. Son umutları Pazar günkü seçimler. Bu seçimden size mama çıkmaz'' dedi.

29 Mart 2019 Cuma 16:19
Başkan Erdoğan: Bu seçimden size mama çıkmaz

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Sultanbeyli mitinginde konuştu. FETÖ'ye seslenen Erdoğan ''Bu ihanet çetesinin 40 yıllık hesabını bozmakla kalmadık, darmadağın ettik. Son umutları Pazar günkü seçimler. Bu seçimden size mama çıkmaz.'' dedi.

Erdoğan'ın açıklamalarından satırbaşları;

Sultanbeyli 35 yılda neredeyse 100 kat büyümüş bir ilçemizdir. Pazar günkü seçimi birileri intikam aracı haline getirmenin peşinde.Bizden intikam almak isteyen çok. Bay Kemal de istiyor, Bayan Meral de.Bölücü terör örgütü bizden intikam almak istiyor çünkü kafalarını ezdik. Son olarak Kandil'de üst kadrodan bir ekibi imha ettik. Bizden FETÖ de intikam almak istiyor.

Bu ihanet çetesinin 40 yıllık hesabını bozmakla kalmadık, darmadağın ettik

Bu ihanet çetesinin 40 yıllık hesabını bozmakla kalmadık, darmadağın ettik. Son umutları Pazar günkü seçimler. Bu seçimden size mama çıkmaz. Bu yerel seçim. Türkiye'nin başında Tayyip Erdoğan 4.5 yıl daha var.

Şimdi çıkardılar, bir şeyler daha geveliyorlar. Türkiye olmazsa Kudüs'ü, Golan Tepeleri'ni istedikleri gibi işgal edebileceklerini düşünenler bizden intikam almak istiyor.

Ayasofya'yı isim olarak camiye çevreceğiz

Geçenlerde açıkladım. Şimdi biz de seçimden sonra inşallah Ayasofya'yı tekrar müzeden isim olarak camiye çevireceğiz. Bazı planlarımız var ve bunları da uygulamaya koyacağız.

Erdoğan'ın ağzından laf bir kere çıkar. Golan Tepeleri Kudüs üzerinde plan yapanlar bilsinler ki o planların üstünde başka bir plan var.

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Haber Tarihi: 29 Mart 2019 Cuma 16:19
  1. Recep Tayyip Erdoğan

YORUM YAZ

  • salihsalih2 sa önce
    200 gramlık çay çıktı şükür!!
  • ReisReis2 sa önce
    Boşuna yorma kendini okumuş zavallılar chp 'den kopmuyor. Bence reisin en büyük hatası fazla üniversite açması. Üniversitelerin hepsi ... üretiyor. Ve asıl ilim kaynağı kuran dan uzaklaştırıyor
  • tuzcutuzcu3 sa önce
    Ayakkabı ile de girilemez oluyor yani....Cami olunca namaz da kılınabilir mi yani? Turistler bu işe çok kızacak....
  • Sarı çizmeliSarı çizmeli3 sa önce
    Nafakayida Düzeltecez dedin Reis amayalan oldu şimdi sana nasil inanalim tekrar
  • AlperAlper3 sa önce
    Faiz,döviz yapılan hatalar yüzünden fırlamış, 300 000 TL'ye mal olan ev,200 satılıyor .Kudüs falan ,dikkatleri cdağıtma,milletin zararını kim ödeyecek ona bakalım.

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