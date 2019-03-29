Başkan Erdoğan: Bu seçimden size mama çıkmaz

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Sultanbeyli mitinginde konuştu. FETÖ'ye seslenen Erdoğan ''Bu ihanet çetesinin 40 yıllık hesabını bozmakla kalmadık, darmadağın ettik. Son umutları Pazar günkü seçimler. Bu seçimden size mama çıkmaz.'' dedi.

Erdoğan'ın açıklamalarından satırbaşları;

Sultanbeyli 35 yılda neredeyse 100 kat büyümüş bir ilçemizdir. Pazar günkü seçimi birileri intikam aracı haline getirmenin peşinde.Bizden intikam almak isteyen çok. Bay Kemal de istiyor, Bayan Meral de.Bölücü terör örgütü bizden intikam almak istiyor çünkü kafalarını ezdik. Son olarak Kandil'de üst kadrodan bir ekibi imha ettik. Bizden FETÖ de intikam almak istiyor.

Bu ihanet çetesinin 40 yıllık hesabını bozmakla kalmadık, darmadağın ettik

Bu ihanet çetesinin 40 yıllık hesabını bozmakla kalmadık, darmadağın ettik. Son umutları Pazar günkü seçimler. Bu seçimden size mama çıkmaz. Bu yerel seçim. Türkiye'nin başında Tayyip Erdoğan 4.5 yıl daha var.

Şimdi çıkardılar, bir şeyler daha geveliyorlar. Türkiye olmazsa Kudüs'ü, Golan Tepeleri'ni istedikleri gibi işgal edebileceklerini düşünenler bizden intikam almak istiyor.

Ayasofya'yı isim olarak camiye çevreceğiz

Geçenlerde açıkladım. Şimdi biz de seçimden sonra inşallah Ayasofya'yı tekrar müzeden isim olarak camiye çevireceğiz. Bazı planlarımız var ve bunları da uygulamaya koyacağız.

Erdoğan'ın ağzından laf bir kere çıkar. Golan Tepeleri Kudüs üzerinde plan yapanlar bilsinler ki o planların üstünde başka bir plan var.