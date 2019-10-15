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Başkan Erdoğan Azerbaycan'dan ayrıldı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, özel uçak "TC-TUR" ile TSİ 16.40'ta Azerbaycan'ın başkenti Bakü'den ayrıldı.

15 Ekim 2019 Salı 16:56
Başkan Erdoğan Azerbaycan'dan ayrıldı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bakü Haydar Aliyev Havalimanı'ndan, Azerbaycan Başbakan Yardımcısı Yakup Eyyubov, Azerbaycan'ın Ankara Büyükelçisi Hazar İbrahim, Türkiye'nin Bakü Büyükelçisi Erkan Özoral ve büyükelçilik personeli tarafından uğurlandı.

Erdoğan ile Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, İletişim Başkanı Fahrettin Altun ve Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da Azerbaycan'dan ayrıldı.

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Haber Tarihi: 15 Ekim 2019 Salı 16:56
  1. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
  2. Azerbaycan Başbakan Yardımcısı Yakup Eyyubov
  3. Azerbaycan'ın Ankara Büyükelçisi Hazar İbrahim
  4. Türkiye'nin Bakü Büyükelçisi Erkan Özoral
  5. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu
  6. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank
  7. Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan
  8. İletişim Başkanı Fahrettin Altun
  9. Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın

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