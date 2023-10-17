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Siyaset Başkan Erdoğan az önce duyurdu: Plan hazır
Siyaset

Başkan Erdoğan az önce duyurdu: Plan hazır

Yeniakit Publisher
2023-10-17 12:37:00 -
Başkan Erdoğan az önce duyurdu: Plan hazır

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 12’nci Kalkınma Planı'na ilişkin kritik açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"2053 vizyonuyla çalışmalarını yürüttüğümüz, Türkiye'nin gelecek 5 yılına dair yol haritasını ortaya koyan 12’nci Kalkınma Planımızı tamamlamış bulunuyoruz.

Sivil toplum kuruluşlarımızın, meslek örgütlerimizin, iş dünyamızın katkılarıyla, ortak akılla hazırladığımız 12’nci Kalkınma Planımızı bugün Meclisimizin takdirine sunuyoruz.

5 ana eksen

5 yıllık kalkınma planımız 5 ana eksenden oluşmaktadır.

1- Nitelikli insan, güçlü aile, sağlıklı toplum.
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2- İstikrarlı büyüme, güçlü ekonomi.

3- Yeşil ve dijital dönüşümle rekabetçi üretim.

4- Afetlere dirençli yaşam alanları, sürdürülebilir çevre.

5- Adaleti esas alan demokratik iyi yönetişim.

12’nci Kalkınma Planı döneminde;

Ortalama %5 oranında istikrarlı ve dengeli bir büyüme hedefliyoruz.

2028 yılında 1 trilyon 589 milyar dolar millî gelire, 17 bin 554 dolar kişi başına gelire ulaşmayı amaçlıyoruz.

Yılda ortalama %3 istihdam artışı sağlayarak dönem sonunda işsizliği %7,5 düzeyine indirmeyi öngörüyoruz.

Mal ihracatını 375 milyar dolara yükselterek, turizm gelirlerinde 100 milyar dolar seviyesine çıkarak cari işlemler açığını sıfıra yakın bir seviyeye düşürmeyi amaçlıyoruz.

Enflasyon hedefi

Enflasyonu kalıcı olarak tek haneli rakamlara indirmeyi, 2028 yılı sonunda %4,7’ye geriletmeyi hedefliyoruz.

Türkiye Yüzyılı’na giden yolda devletimize ve milletimize rehberlik edecek 12’nci Kalkınma Planı’nın hayırlı olmasını diliyorum."

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Yorumlar

ASIRLIK CURUMUS "KENDI USTUN DOKUNULMAZ BEDEL ODEMEZ DOKUNULMAZ STATUKOSUNU" OLUSTURMUS" SAKAT YARGI SISTEMI ILE TURKIYE YUZYILI HAYAL OLUR!!! " MAALESEF GERCEK BU...FETONUN DE BU YUZDEN COREKLENDIGI SUSTEM KOKTEN DEGISTIRILMELI VE ACIL MUDAHALE SART

KAMU YETKISI KULLANAN KIM OLURSA OLSUN "KEYFI-KASTI-IHMALI YETKI KULLANMAKTAN SORUMLU OLMALI VE BASIT-KOLAY-UCUZ SEKILDE HESABINI VERMELI, MUTLAKA VE MUTLAKA KENDI CEBINDEN BEDELINI ODEMELI YAPTIGI SUIISTIMALIN!" ... bozuk duzen devam etmemeli, adalet SOZDE VE KAGIT UZZRRINDE KALMAMALI...hukumet yargi reformu yapiyor, bozuk statukocu hesap vermez sustem ENGEL OLUYOR!!! KEM ALAT KEMALAT OLMAZ , bozuk malzeme/zihniyetle saglikli is yspilmaz, adalet gelmez....IMKANSIZ
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