0553 313 94 23

Başkan Erdoğan, Ata Beyit Anıtı’nı ziyaret etti

Kırgızistan'daki temaslarını sürdüren Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Ata Beyit Anıtı’nı ziyaret etti.

02 Eylül 2018 Pazar 12:31
Başkan Erdoğan, Ata Beyit Anıtı’nı ziyaret etti

Kırgızistan’ın başkenti Bişkek’te Manas Üniversitesinde fahri doktora törenine katılan Recep Tayyip Erdoğan, daha sonra Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sooronbay Ceenbekov ile Ata Beyit Anıtı'nı ziyaret etti. 1916 isyanı anısına yapılan Ürkün Anıtı'na çelenk bırakan Erdoğan, ünlü Kırgız halk şairi Cengiz Aytmatov’un anıtına da çiçek bıraktı. Çelenk bırakma töreni sonrası Kur'an tilaveti yapıldı.

Haber Tarihi: 02 Eylül 2018 Pazar 12:31
  1. Recep Tayyip Erdoğan
  2. Kırgızistan
  3. Bişkek

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    ‘FETÖ, kardeşlerimizi de vurmasın’ uyarısı!
    1. ‘FETÖ, kardeşlerimizi de vurmasın’..
    2. Irak'ta 'İran karşıtlığı' yükseliyor!..
    3. Leman Kültür yapılanmasının..
    4. Sultan 2'nci Abdulhamit'in mirası..
    5. Başkan Erdoğan'dan 'Yeni Adli Yıl'..
    6. Enflasyonda artış bekleniyor
    7. Başkan Erdoğan, Ata Beyit Anıtı’nı..
    8. İstanbul’da perakende fiyatlar arttı
    9. Ankara-Sivas hattında ray serimi
    10. Beşiktaş Kulübü Başkanı Fikret Orman:..
    11. Takım tezgâhı ihracatında artış
    12. Somali'de bombalı araçla saldırı: 2..
    13. İmar Barışı için 4 milyon başvuru
    14. En az nüfusa sahip şehrimiz Bayburt'ta..
    15. Denizli’de otomobil takla attı: 2 kişi..
    16. Giresunspor'da mağlubiyet üzüntüsü
    17. Trump'tan Kanada'ya: Onlara gerek yok
    18. Burdur Gölü'nde tehlike çanları çalıyor
    19. Kayserispor mağlubiyetinin ardından..
    20. Altın ve Euro’da kazanç haftası
    Akşener Külliye'de, İyi Partililer isyanda!
    Akşener Külliye'de, İyi Partililer isyanda!
    Akbank'tan büyük skandal! Tepkiler çığ gibi büyüyor
    Akbank'tan büyük skandal! Tepkiler çığ gibi büyüyor
    ÇYDD, kendi kazdığı kuyuya düştü
    ÇYDD, kendi kazdığı kuyuya düştü
    BİM A101 Şok aktüel indirim ürünleri kataloğu listesi!
    BİM A101 Şok aktüel indirim ürünleri kataloğu listesi!
    AK Partili Turan müjdeyi verdi: Milli Savaş Gemisi geliyor!
    AK Partili Turan müjdeyi verdi: Milli Savaş Gemisi geliyor!

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü
    Türkiye sınırında casus hareketliliği! Hem CIA, MOSSAD, GIP; hem de FSB, MOIS, MSS...
    Türkiye sınırında casus hareketliliği! Hem CIA, MOSSAD, GIP; hem de FSB, MOIS, MSS...
    İGA 2018 3. havalimanı personel başvuru şartları nelerdir
    İGA 2018 3. havalimanı personel başvuru şartları nelerdir