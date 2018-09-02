Başkan Erdoğan, Ata Beyit Anıtı’nı ziyaret etti

Kırgızistan’ın başkenti Bişkek’te Manas Üniversitesinde fahri doktora törenine katılan Recep Tayyip Erdoğan, daha sonra Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sooronbay Ceenbekov ile Ata Beyit Anıtı'nı ziyaret etti. 1916 isyanı anısına yapılan Ürkün Anıtı'na çelenk bırakan Erdoğan, ünlü Kırgız halk şairi Cengiz Aytmatov’un anıtına da çiçek bıraktı. Çelenk bırakma töreni sonrası Kur'an tilaveti yapıldı.