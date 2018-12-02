Başkan Erdoğan Arjantin'den ayrıldı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, G20 Liderler Zirvesi'ne katılmak üzere geldiği Arjantin'in başkenti Buenos Aires'ten özel uçak "TC-TRK" ile TSİ 16.25'te ayrıldı.

Erdoğan, Buenos Aires Ezezia Havalimanı'nda Arjantin Kültür Bakanı Pablo Avelluto ile Türkiye'nin Buenos Aires Büyükelçisi Meral Barlas ve diğer ilgililer tarafından uğurlandı.

Erdoğan ile eşi Emine Erdoğan, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez ve Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan da Buenos Aires'ten ayrıldı.