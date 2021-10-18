Başkan Erdoğan Angola'da açıkladı: İHA ve SİHA talebinde bulundular

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Luanda’da Angola Devlet Başkanı Manuel Gonçalves Lourenço ile ortak basın toplantısı düzenledi.

Erdoğan'ın açıklamalarından satırbaşları;

Savunma Sanayii ve terörle mücadele konusunda ilişkileri ele aldık. Afrika'nın sorunlarına Afrika tarafından çözümler bulunması, dayanışma ve kazan kazan yönteminin hayata geçmesi için görüştük.

500 milyon dolar hedefine ulaşmak için müşterek hareket etmeliyiz. Alt yapı projelerine yönelik fon ve kredi sağlanması konusunda Maliye bakanlarımızın temasta olması da malumunuzdur.

Vize serbestisi

Angola'ya direk uçuşlarımız başladı. Vize meselesinde atacağımız kolaylaştıracağımız adımlarda önemlidir. Vize serbestisi konusunda süratle atmamız gereken adımda sorun yoktur. Maarif Vakfı ile iş birliğimizi geliştirmeye hazırız.

Şuanda heyet üyelerimiz arasında bulunan bakanlarımızın karşılıklı olarak ziyaretleri devam ettirmeleri THY'nin uçuşları başlatmasıyla daha da kolaylaşacaktır. Şu anda Türkiye Afrika arası 7 saat. Heyetler arası toplantılarımız ülkelerimiz arasında yeni bir sürece vesile olmasını diliyorum.

Anlaşmalar zaten hazır, imzalanmasına geçebiliriz.

"Angola'nın İHA SİHA talebi var"

(Angola ile savunma sanayiinde iş birliği) Bu konularda tutucu değiliz. Her türlü desteği vermeye hazır olduğumuzu söyledik. Terörle mücadele konusunda Angolalı makamların yanında olmayı sürdüreceğiz. Angola ile eğitim, tarım, gümrük, turizm alanlarında 7 anlaşma imzaladık.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Angola'nın daha önce Türkiye'den İHA ve SİHA talepleri olduğunu, bugün de zırhlı taşıyıcılarla ilgili bazı görüşmeler yaptıklarını bildirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, enerji konusunda Türkiye-Angola arasında ciddi iş birliği imkanlarının olduğuna inandığını ifade etti.