Başkan Erdoğan Almanya'da!

Birleşmiş Milletler 73. Genel Kurulu görüşmeleri için bulunduğu New York’ta resmi temaslarını tamamlayan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yerel saat ile 10.45 itibari ile JFK Uluslararası Havaalanından Almanya’ya hareket etti. Erdoğan, 13,40 itibariyle Berlin'e vardı.

Erdoğan, Berlin'de 3 günlük resmi ziyarette bulunacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan, yarın saat 10'da Almanya Cumhuebaşkanı Steinmeier ile görüşecek. 13.00'da ise Almanya Şanşölyesi Merkel ile görüşüp ortak basın toplantısı düzenleyecek. Akşam 19.30'da ise Almanya Cumhuebaşkanı Steinmeier'ın onuruna düzenlediği yemeğe katılacak.