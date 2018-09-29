Başkan Erdoğan, Almanya Başbakanı Merkel'le kahvaltıda bir araya geldi! İşte ilk fotoğraflar

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Almanya Başbakanı Angela Merkel ile kahvaltıda bir araya geldi.

Programda Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ile Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da yer aldı.