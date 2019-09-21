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Başkan Erdoğan ABD'ye gitti

Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan, New York'ta düzenlenecek Birleşmiş Milletler (BM) 74. Genel Kurulu genel görüşmelerine katılmak üzere ABD'ye gitti.

21 Eylül 2019 Cumartesi 15:00
Başkan Erdoğan ABD'ye gitti

CumhurbaşkanıErdoğan, Atatürk Havalimanı Devlet Konukevi'ndeki basın toplantısının ardından, saat 14.15'te "TC-TRK" uçağıyla New York'a hareket etti. 

Erdoğan'ı, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Fatma Betül Sayan Kaya, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, İstanbul Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan, AK Parti Milletvekili Ahmet Hamdi Çamlı, AK Parti İstanbul İl Başkanı Bayram Şenocak ve diğer ilgililer uğurladı. 

Erdoğan ile eşi Emine Erdoğan, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, İletişim Başkanı Fahrettin Altun ve Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da ABD'ye gitti. 

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Haber Tarihi: 21 Eylül 2019 Cumartesi 15:00
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