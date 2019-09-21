Başkan Erdoğan ABD'ye gitti Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan, New York'ta düzenlenecek Birleşmiş Milletler (BM) 74. Genel Kurulu genel görüşmelerine katılmak üzere ABD'ye gitti.

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