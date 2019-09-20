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Başkan Erdoğan ABD'ye gidiyor

Başkan Erdoğan, New York'ta düzenlenecek BM 74. Genel Kurulu genel görüşmelerine iştirak etmek üzere 21-25 Eylül'de ABD'ye gidecek.

20 Eylül 2019 Cuma 21:55
Başkan Erdoğan ABD'ye gidiyor

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, New York'ta düzenlenecek Birleşmiş Milletler (BM) 74. Genel Kurulu genel görüşmelerine katılmak üzere yarın ABD'ye gidecek.

Cumhurbaşkanlığından Erdoğan'ın, BM 74. Genel Kurulu'na katılmak üzere ABD'ye gerçekleştireceği ziyarete ilişkin açıklama yapıldı.

Açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, New York'ta düzenlenecek BM 74. Genel Kurulu genel görüşmelerine iştirak etmek üzere, 21-25 Eylül'de ABD'yi ziyaret edecek. 

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Genel Kurul üst düzey görüşmeleri öncesinde, 23 Eylül'de BM Genel Sekreteri'nin ev sahipliğinde düzenlenecek BM İklim Eylemi Zirvesi'ne katılacak.

Erdoğan, "Yoksulluğun Giderilmesi, Kaliteli Eğitim, İklim Eylemi ve Kapsayıcılık için Çok Taraflı Gayretlerin Canlandırılması" temasıyla gerçekleştirilecek BM 74. Genel Kurulu'nun ilk günü olan 24 Eylül'de, BM Genel Kurulu'na hitap edecek, ayrıca Genel Sekreter Antonio Guterres'le görüşecek.

Ziyaret çerçevesinde Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları Zirvesi marjında tertiplenecek "Sürdürülebilir Kalkınma Hedeflerinin Hayata Geçirilmesini Etkileyen Mega Eğilimler" başlıklı Liderler Diyalogu toplantısına katılacak olan Erdoğan, burada bir konuşma yapacak.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, ayrıca, Pakistan Başbakanı İmran Khan'la birlikte "Nefret Söylemiyle Mücadele" konulu yüksek düzeyli bir yan etkinliğe ev sahipliği yapmaları öngörülüyor.

Genel Kurul görüşmeleri çerçevesinde Türkiye-Malezya-Pakistan Üçlü Toplantısı da icra edilecek.

Ayrıca Erdoğan'ın New York'ta bulunduğu sürede çeşitli devlet ve hükümet başkanlarıyla ikili görüşmeler gerçekleştirmesi bekleniyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ziyarette, ABD'deki Türk, soydaş, Müslüman ve Yahudi toplumu temsilcileriyle bir araya gelmesi, Ara Güler Sergisi'nin açılışını gerçekleştirmesi ve Türk-Amerikan İş Konseyi tarafından düzenlenecek 10. Türkiye Yatırım Konferansı Gala Yemeği'ne katılması ön görülüyor.

 

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Haber Tarihi: 20 Eylül 2019 Cuma 21:55
  1. Cumhurbaşkanı Erdoğan
  2. Birleşmiş Milletler
  3. ABD
  4. Anadolu Ajansı

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