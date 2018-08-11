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Başkan Erdoğan: ABD vermedi, şimdi biz üretiyoruz

Memleketi Rize'de konuşan Başkan Erdoğan, "ABD bize İHA vermiyordu. Ne oldu şimdi biz üretiyoruz. Şimdi SİHA'ları da üretiyoruz." dedi.

11 Ağustos 2018 Cumartesi 16:11
Başkan Erdoğan: ABD vermedi, şimdi biz üretiyoruz

Erdoğan'ın konuşmasında satır başları şu şekilde; 

Kardeşlerim son zamanlarda bir şeyler oluyor. (Trump) Hepten boş vermişim onu. ABD stratejik ortağı olan Türkiye'ye, 81 milyonluk Türkiye'ye sırtını dönüyorsa kusura bakmasın ve bu Türkiye'yi bir tane papaza değişiyorsa kusura bakmasın. Biz bu yolda emin adımlarla yürüyoruz. Bu durum bizleri rahatsız etmiş bizleri üzmüştür. Öyle Türkiye'ye tehdit sökmez. 

Yeter ki sizler gibi benim kardeşlerim olsun yeter ki sizler gibi inançlı bir milletimiz olsun. Azimli bir milletim olsun. Çalışır üretir ve dünya pazarlarına da gireriz. ABD bize İHA vermiyordu. Ne oldu şimdi biz üretiyoruz. Şimdi SİHA'ları da üretiyoruz.

Daha çok üreteceğiz daha çok kazanacağız. Hiç merak etmeyin. Hiç endişe etmeyin. 

Biz geldiğimizde savunma sanayiinde yüzde 25 üretiyorduk. Şimdi yüzde 65 üretiyoruz. Ne oldu bize silah vermiyordu ABD? Biz kendimiz yaptık. Stratejik ortak ya. Bizi ev sahibi yaptılar. Artık üreten bir Türkiye'var. Biz şimdi tüketmenin yanında üreten olma yolundayız. Daha çok üreteceğiz daha çok kazanacağız. Hiç merak etmeyin. Hiç endişe etmeyin. Her alanda daha güzel şeyler olacak. Rize, Artvin havalimanını da yapıyoruz. Hem Rize, hem Artvin yararlanacak.

Haber Tarihi: 11 Ağustos 2018 Cumartesi 16:11
  1. Rize
  2. Artvin
  3. Recep Tayyip Erdoğan

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  • ferhat ferhat 34 dk önce
    Berbat ekonomik yönetiminiz yüzünden gün geçtikçe batıyoruz.Sanırız bunlar en iyi günlerimiz.
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