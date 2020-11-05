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Gündem Başkan Erdoğan 1939'u hatırlattı
Gündem

Başkan Erdoğan 1939'u hatırlattı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, İzmir'de meydana gelen depremin ardından hükümeti hedef alan CHP kanadına çok sert tepki gösterdi.

Yeniakit Publisher
2020-11-05 18:20:00 -
Başkan Erdoğan 1939'u hatırlattı

İzmir'de meydana gelen 6,6 şiddetindeki deprem sonrasında bile hükümeti hedef alan CHP'ye tepkiler büyüyor.

Konuya ilişkin açıklamalarda konuşan Başkan Recep Tayyip Erdoğan, CHP tarafına Erzincan depremini hatırlatarak "Yaşanan her felaket bize ülkemizin deprem kuşağında olduğunu, her an yeni sarsıntılarla karşılaşabileceğimiz gerçeğini tekrar hatırlatıyor. Bu konuda milat hiç şüphesiz 1999 depremidir. Erzincan depreminde CHP sözcüsünün dedesi de o zaman İçişleri Bakanı'ydı. 33 bin vatandaşımız o zaman ebediyete intikal ettiler. Kalkıp da geriye bakıp neler olmuş bunu sorgulama hassasiyetini göstermeyen bu zihniyet, kalkıyor bu yalan yanlış ifadeleri kullanabiliyor" dedi.

1939 depremi

1939 Erzincan Depremi, 26-27 Aralık 1939 tarihinde Erzincan’da oluşan çok şiddetli yer sarsıntısıdır. Yüzey dalgası büyüklüğü 7,9 richter ölçeği'ne göre büyüklüğü 7,2 olan deprem sonucunda toplam 32.962 kişi hayatını kaybetmiş, yaklaşık 100.000 kişi de yaralanmıştır. Oluşan deprem neticesinde 116.720 bina yıkılmıştır.

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