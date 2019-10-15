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Başkan Erdoğan: 1000 kilometrekare alanı terör örgütünden kurtardık

Azerbaycan'da konuşan Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Barış Pınarı Harekatı kapsamında 1000 kilometrekarelik alanın terör örgütünden kurtarıldığını söyledi.

15 Ekim 2019 Salı 12:04
Başkan Erdoğan: 1000 kilometrekare alanı terör örgütünden kurtardık

Erdoğan'ın açıklamalarından satırbaşları;

Bugün harekatın 7. günündeyiz. Güvenli Bölge haritasına uygun şekilde harekat devam ediyor. Bu sabah itibariyle 1000 km alanı terör örgütünden kurtardık.

2 milyon Suriyeli dönecek

"Kısa zamanda Münbiç'ten Irak sınırımıza kadar olan bölgeyi güvenli hale getirip, ilk etapta 1 milyon daha sonra 2 milyon Suriyeli sığınmacının evlerine kendi tercihleriyle dönmelerini temin edeceğiz."

"Yukarı Karabağ sorununun en kısa sürede barışçıl yollarla ve Azerbaycan'ın toprak bütünlüğü esasında çözülmesi için elimizden gelen gayreti göstereceğiz."

Ayrıntılar geliyor...

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Haber Tarihi: 15 Ekim 2019 Salı 12:04
  1. Recep Tayyip Erdoğan

YORUM YAZ

  • CanCan39 dk önce
    Acaba 2 milyon suriyeli sirf su 30 km lik bölgeden mi kacti da geri dönecekler. Hangi hayal bu?

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