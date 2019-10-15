Başkan Erdoğan: 1000 kilometrekare alanı terör örgütünden kurtardık
Azerbaycan'da konuşan Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Barış Pınarı Harekatı kapsamında 1000 kilometrekarelik alanın terör örgütünden kurtarıldığını söyledi.15 Ekim 2019 Salı 12:04
Erdoğan'ın açıklamalarından satırbaşları;
Bugün harekatın 7. günündeyiz. Güvenli Bölge haritasına uygun şekilde harekat devam ediyor. Bu sabah itibariyle 1000 km alanı terör örgütünden kurtardık.
2 milyon Suriyeli dönecek
"Kısa zamanda Münbiç'ten Irak sınırımıza kadar olan bölgeyi güvenli hale getirip, ilk etapta 1 milyon daha sonra 2 milyon Suriyeli sığınmacının evlerine kendi tercihleriyle dönmelerini temin edeceğiz."
"Yukarı Karabağ sorununun en kısa sürede barışçıl yollarla ve Azerbaycan'ın toprak bütünlüğü esasında çözülmesi için elimizden gelen gayreti göstereceğiz."
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