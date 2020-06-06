Başkan Ercan fabrika çalışanlarını bilgilendirdi

Türk Metal Sendikası Şube Kdz. Ereğli Şube Başkanı Metin Ercan ilçede faaliyet gösteren Ereğli Demir ve Çelik Fabrikaları T. A. Ş.’yi (ERDEMİR) ziyaret ederek çalışanlara Covid 19 süreci ile ilgili olarak bilgi verdi.

Kdz. Ereğli Türk Metal Sendikası Şube Başkanı Metin Ercan sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Kdz. Ereğli’de faaliyet gösteren ERDEMİR’de ki Sinter Bakım, Ham Maddeler ve Manipülasyon Bakım Grubu, Erdemir Kok Mekanik Bakım, Kok Batarya İşletmesi, Kok Elektrik Bakım ile Yüksek Fırınlar işletmelerinde çalışan işçileri ziyaret ettiğini belirtti. Başkan Ercan gerçekleştirilen ziyaretlerde, ülkede ve bölgede etkisini sürdüren Koronavirüs salgını süreci ile bilgilendirmelerde bulunduğunu anlattı. Başkan Ercan, özellikle maske kullanımı, sosyal mesafenin korunması ve temizlik ile hijyene dikkat edilmesi uyarılarını tekrarladı. Öte yandan Covid-19 Pandemisi kapsamında tedbirlerini alan Erdemir’de, çalışma yaşamının yeniden normale döndü. Korunma için vardiyalar 2’ye düşürülürken sistemde 8 Haziran itibari ile 3 vardiyaya dönüşüleceğini de belirtildi.

Türk Metal Şube Başkanı Metin Ercan’ın ziyaretlerine; Erdemir İş Yerleri Baş Temsilcisi Altan Kalfa ve iş yerleri temsilcileri eşlik etti.