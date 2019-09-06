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Başkan Erarslan'dan 'genç evlilik' tepkisi: Madem suçtu, neden resmi nikahlara izin verildi

Yeniakit.com.tr'ye konuşan Genç Evlilik Platformu Başkanı Sevim Erarslan, genç yaşta evlendikleri için mağduriyet yaşayan yaklaşık 8 bin ailenin olduğunu belirterek, "Ortada madem bir suç vardı da resmi nikahlar neden kıyıldı? Bu eşlerin üç, dört çocuk yapmalarına neden izin verildi?"diye sordu.

06 Eylül 2019 Cuma 21:44
Başkan Erarslan'dan 'genç evlilik' tepkisi: Madem suçtu, neden resmi nikahlara izin verildi

 Taha Emre Özdemir  Yeniakit.com.t

Genç Evlilik Platformu Başkanı Sevim Erarslan, "Ortada madem bir suç vardı da resmi nikahlar neden kıyıldı? Bu eşlerin üç, dört çocuk yapmalarına neden izin verildi? Cezalar neden yıllar sonra verildi?" diye sordu.

'Genç evlilik sebebi ile asıl cezalandırılan kadınlar'

"Genç evlilik mağduriyeti yaşayan ailelerin sayısı 8 bine ulaştı. Bu evliliklerden dünyaya gelmiş 16 bine yakın da çocuk var. Erken evlilik yaptıkları gerekçesi ile cezaevinde olan erkeklerin tamamı eşleri ile resmi nikahlı. Üç, dört çocuğu olan aileler var. Bu mağduriyet en çok da kadınları etkiliyor. Cezaevindeki eşlerine mi baksınlar? Evdeki çocuklarına mı? Bu kadınların büyük çoğunluğu 20'li yaşlarında. Evleri barkları ya da bir birikimleri de yok. Kiralarını karşılamak zorundalar. Cezaevindeki eşlerine evdeki çocuklarına bakmak zorundalar. Aslında burada ceza erkeklere değil kadınlara verildi. Yaşadıkları sıkıntılardan dolayı bunalarak intihar eden kadınlar var. Kendileri mezarda, eşleri cezaevinde, çocukları da ortada."

'Oğlum ayağında prangayla serbest kaldı!'

"Biz evlilik akitleri gerçekleşmiş ve aileleri yeni doğan çocukları ile daha da büyümüş olan eşlerin mağduriyetinin giderilmesini istiyoruz." ifadelerini kullanan Erarslan, oğlunun yaşadığı süreci de şöyle anlattı:

"Oğlum evlendiğinde 16 yaşındaydı. Gelinimiz yani eşi de 15 yaşındaydı. Ceza kızları olduktan 6 yıl sonra geldi. Oğluma 4,5 yıl ceza verdiler. Eşi ile çocuğu evimizde ama oğlum cezaevindeydi. Bundan yaklaşık 1,5 ay önce çıktı. Ayağında prangasıyla ev hapsinde. Benim çocuğum evine eşine ve çocuğuna nasıl bakacak? Farzedin ki ben kötü bir kayınvalideyim. Bu yuvanın geçimini kim sağlayacak? Maalesef 8 bin mağdurun arasında farklı farklı sorunlar yaşayanlar."

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Haber Tarihi: 06 Eylül 2019 Cuma 21:44
  1. Genç Evlilik Platformu Başkanı Sevim Erarslan

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