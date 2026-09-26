Başkan Er: Malatya sporun her alanında iddialı bir şehir olacak

Büyükşehir Belediyesi tarafından TRT Spor Spikeri Erdoğan Arıkan, eski milli sporcular Tanju Çolak, Hami Mandıralı ve Ahmet Dursun’un katılımıyla Spor Zirvesi gerçekleştirildi. Merkez Spor Salonu’nda gerçekleştirilen zirvenin moderatörlüğünü TRT Spor Spikeri Erdoğan Arıkan yaptı.

“43 SPOR TESİSİNİN ÖNEMLİ BİR BÖLÜMÜ YIL SONUNA KADAR HİZMETE AÇILACAK”

Malatya’nın “sporun ve kütüphanelerin şehri” olması hedefi doğrultusunda 4 milyar liralık gençlik, spor ve kültür yatırımı yaptıklarına dikkati çekerek, Büyükşehir Belediyesi hizmet binasında bulunan Şehir Kütüphanesi’nin de bu anlayışın önemli örneklerinden biri olduğunu belirtti.

Yapım çalışmaları süren 13 kütüphanenin tamamlanmak üzere olduğunu kaydeden Başkan Er, kent genelinde yaklaşık 43 spor tesisinin inşaatının devam ettiğini ve önemli bölümünün yıl sonuna kadar hizmete açılacağını söyledi.

“MALATYA’NIN SPOR ALTYAPISINI OLUŞTURUYORUZ”

Malatya’nın spor altyapısını oluşturduklarına değinen Başkan Er, şunları kaydetti:

“5, 6, 10 yıl sonra sporun her dalında iddialı bir Malatya olsun istiyoruz. Malatya futbolunun en kısa sürede Süper Lig’de olmasını bekliyoruz. Malatya’da çocuk ve gençlerimiz için hayata geçirdiğimiz Amatör Spor Evi projesi tamamlanma aşamasına geldi. Amacımız gençlerimizin sporla iç içe olduğu, kendilerini geliştirebildiği bir Malatya oluşturmak. Sporun her alanında uluslararası anlamda Malatya’yı temsil edecek sporcularımız olsun istiyorum. Kendi sporcularını üretebilen, gerçek anlamda bir spor kenti olsun hedefiyle çalışıyoruz. Bu kapsamda 25 milyon liralık bir malzeme desteği sağladık. 350 dönümlük bir alan üzerine Spor Köyü yapıyoruz. Deprem sonrasında hafriyat döküm alanı olarak kullanılan yaklaşık 1 milyon metrekarelik alana millet bahçesi, rekreasyon ve spor tesisleri yapmayı planlıyoruz.”

“BU KADAR GÜZEL TESİSLEŞMENİN OLDUĞU BİR ŞEHİR GÖRMEDİM”

Dünya futbol tarihinin en sert şutunu atan eski milli sporcu Hami Mandıralı ise Malatya’nın spor yatırımlarıyla yeniden ayağa kalktığını söyledi. Malatya’nın Süper Lig seviyesini hak eden bir şehir olduğunu vurgulayan Mandıralı, kentteki spor tesislerinden övgüyle bahsetti.

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er ve ekibine spor yatırımları dolayısıyla teşekkür eden Mandıralı, “Bu şehir, Süper Lig’e layık bir şehir. Çünkü biz burada oynadık, gördük ve yaşadık. Bugün bu kadar güzel imkanlarla donatılmış spor komplekslerini gördüm. Muhteşem bir şey; son zamanlarda bu kadar güzel tesisleşmenin olduğu bir şehri ben görmedim. Başkanımıza ve ekibine şükranlarımızı sunuyorum. Çünkü muhteşem bir özveri ve çalışma var. İnşallah Yeşilyurtspor’la Malatya şehri Süper Lig’e dönüş yapar, biz de keyifle izleriz” diye konuştu.

“4 MİLYAR LİRA GİBİ BİR PARAYI SPORA YATIRMAK GERÇEKTEN KOLAY DEĞİL”

Beşiktaş’ın eski oyuncularından olan ve milli takımında formasını giyen Ahmet Dursun ise Malatya’nın futbol şehri olduğunu ifade ederek, deprem sonrası yaraların sarılmasının yanı sıra spora da büyük önem verilmesinin dikkat çekici olduğunu söyledi. Malatya’da hayata geçirilen spor tesislerini yerinde gezerek inceleme fırsatı bulduklarına değinen Dursun, şunları kaydetti:

“Malatya futbol şehri ama bu kadar olaylar yaşanan bir şehirde yaralar sarılırken spora da büyük önem verilmiş. Bu noktada Büyükşehir Belediye Başkanımız Sami Er’i tebrik ediyorum. 4 milyar lira gibi bir parayı spora yatırmak gerçekten çok kolay değil. Tesisleri tek tek gezdik, gördük. Gerçekten Başkanın eline sağlık. Sizden başkası da herhalde yapamazdı. Malatya için büyük bir şanssınız. İnşallah değerinizi bilirler. Başkanımızın yapmak istedikleri ve ortaya koyduğu projeler belli. Bundan sonrası için çok daha güzel bir Malatya görebileceğimize yürekten inanıyorum.”

“MALATYA SPOR YATIRIMLARI AÇISINDAN TÜRKİYE’YE ÖRNEK OLMALI”

Türk futbolunun önemli golcülerinden Tanju Çolak da Malatya’da spor alanında önemli çalışmalar yürütüldüğünü belirtti. Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er’e övgülerde bulunan Çolak, “Malatya’da gerçekten spora elini atan ve kucaklayan bir başkanımız var. Çok güzel, harika ve fevkalade yatırımlar yapılmış. Gördüğüm tesisler ve yatırımlardan oldukça etkilendim. Deprem olmuş ama buna rağmen bu kadar spor yatırımı yapılması ve birçok tesisin hayata geçirilmesi gerçekten çok önemli. Malatya, spor yatırımları açısından Türkiye’ye örnek olmalı. Malatya benim için Türkiye’de bir numara. Çünkü burada gerçek bir hizmet insanı var. Bu çok önemli. Bunu herkes yapmaz” ifadelerini kullandı.

Malatya’da yeni bir spor projesinin de müjdesini veren Çolak, Büyükşehir Belediyesi ile birlikte “Tanju Çolak Futbol Akademisi” kurulması yönünde görüşme yaptıklarını da açıkladı.

“MALATYA DEPREM SONRASI AYAĞA KALKMIŞ”

Türk spor basınının deneyimli ismi Erdoğan Arıkan ise 6 Şubat depremlerinin büyük acılara neden olduğunu belirterek, Malatya’nın yeniden ayağa kalkma sürecinin ise umut verici olduğunu ifade etti. Arıkan, Malatya’nın deprem sonrası yeniden ayağa kalktığına dikkat çekerek, “Çok büyük üzüntüler yaşadık. Fakat şunu da konuşacağız; artık ayağa kalktığımızı görüyoruz. Bugün bizi çok güzel ağırlayan Başkanımız, Malatya’nın nasıl ayağa kalktığını ve bundan sonra bizleri nelerin beklediğini çok güzel anlattı” dedi.