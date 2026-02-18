Başkan Emrah Özdemir'den Ramazan ayı mesajı

“Gönüllerin arındığı, paylaşmanın ve kardeşliğin doruğa çıktığı, on bir ayın sultanı Ramazan-ı Şerif’e bir kez daha kavuşmanın derin mutluluğunu ve heyecanını yaşıyoruz. Ramazan; sadece ibadet ayı değil, aynı zamanda birbirimize daha sıkı sarılma, soframızı ve sevgimizi paylaşma ayıdır.

Yüce Rabbimiz Kur’an-ı Kerim’de; “Ramazan ayı, insanlara yol gösterici, doğrunun ve doğruyu eğriden ayırmanın açık delilleri olarak Kur’an’ın indirildiği aydır.” (Bakara, 2/185) buyurarak Ramazan ayının insanlık için bir hidayet rehberi olduğunu müjdelemiştir.

Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed (S.A.V) ise; “Ramazan ayı geldiğinde cennet kapıları açılır, cehennem kapıları kapanır ve şeytanlar bağlanır.” buyurarak bizleri mübarek ayın eşsiz lütfundan istifade etmeye davet etmiştir. Bizler de bu davete icabet ederek; oruçlarımızla sabrı, dualarımızla şükrü, yardımlaşmalarımızla da merhameti şehrimizin her sokağına yayacağız.

Niğde Belediyesi olarak, her zaman olduğu gibi bu Ramazan’da da gönül köprüleri kurmaya devam edeceğiz. Hiçbir hanemizin boynu bükük, hiçbir hemşehrimizin sofrası yalnız kalmasın diye tüm imkanlarımızla sahada olacağız. Ramazan ayının manevi iklimini, kuracağımız iftar sofralarında ve düzenleyeceğimiz etkinliklerde hep birlikte soluyacağız.

Bu duygu ve düşüncelerle; başta Niğdeli hemşehrilerim olmak üzere tüm İslam âleminin Ramazan-ı Şerif’ini tebrik ediyor; bu mübarek ayın şehrimize, ülkemize ve tüm dünyaya barış, huzur ve bereket getirmesini Cenab-ı Hak’tan niyaz ediyorum.”