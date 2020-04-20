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Gündem

Başkan Ekrem Yüce'den yeniakit.com.tr'de önemli açıklamalar!

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, yeniakit.com.tr canlı yayınında Türkiye ve Sakarya gündemine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

2020-04-20 20:04:00 - 2020-04-20 22:54:27
Başkan Ekrem Yüce'den yeniakit.com.tr'de önemli açıklamalar!

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, bugün saat 20:00’da yeniakit.com.tr canlı yayınına konuk oldu.

Yüce, Sakarya’da Kovid-19 ile mücadele kapsamında yapılan çalışmalara ilişkin Gazeteci Mehmet Özmen’in sorularını cevapladı.

Sakarya'da koranavirüs hastalarının karantinası için açılışı hızlandırılan Yeni Kadın Doğum ve Çocuk Hastanesi hakkında da konuşan Yüce, hastaneye talebin olmamasının sevindirici olduğunu belirterek "Çok şükür, hiç talep yok" ifadelerini kullandı.

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Adnan

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