Başkan Ekrem Yüce, Mehmet Özmen’in canlı yayın konuğu oluyor!
Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, yeniakit.com.tr canlı yayınında Türkiye ve Sakarya gündemine ilişkin değerlendirmelerde bulunacak.
Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, bugün saat 20:00’da yeniakit.com.tr canlı yayınına konuk oluyor. Yüce, Sakarya’da Kovid-19 ile mücadele kapsamında yapılan çalışmalara ilişkin Gazeteci Mehmet Özmen’in sorularına cevap verecek.
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