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Siyaset

Başkan Ekrem Yüce, Mehmet Özmen’in canlı yayın konuğu oluyor!

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, yeniakit.com.tr canlı yayınında Türkiye ve Sakarya gündemine ilişkin değerlendirmelerde bulunacak.

2020-04-20 18:05:00 -
Başkan Ekrem Yüce, Mehmet Özmen’in canlı yayın konuğu oluyor!

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, bugün saat 20:00’da yeniakit.com.tr canlı yayınına konuk oluyor. Yüce, Sakarya’da Kovid-19 ile mücadele kapsamında yapılan çalışmalara ilişkin Gazeteci Mehmet Özmen’in sorularına cevap verecek.

Canlı yayınımızı yeniakit.com.tr ve bağlı bütün sosyal medya hesaplarımız üzerinden izleyebilirsiniz.

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Yorumlar

Hacı Murad

Bize ne ! ?
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cavit

bir sakaryalı olarak yazıyorum bu başkandan hiçbirşey olmaz bundan öncekilerde olmadı kadroları hepsi boş adam sakarya 18 yıldır büyük köy.
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