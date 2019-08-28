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Başkan duyurdu! ASELSAN dünya birincisi oldu

ASELSAN Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Haluk Görgün, “Özellikle küresel havacılık ve savunma sanayisinde finansal performansın incelendiği bir araştırmada cirosu dünyada savunma alanında en fazla artan şirketler arasında ASELSAN birinci olarak seçildi” dedi.

28 Ağustos 2019 Çarşamba 15:39
Başkan duyurdu! ASELSAN dünya birincisi oldu

Kocaeli’de katıldığı bir toplantıda konuşan ASELSAN Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Haluk Görgün, “Özellikle küresel havacılık ve savunma sanayisinde finansal performansın incelendiği bir araştırmada cirosu dünyada savunma alanında en fazla artan şirketler arasında ASELSAN birinci olarak seçildi” dedi.

ASELSAN Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Haluk Görgün, Kocaeli Ticaret Odası (KOTO) Ağustos ayı meclis toplantısına konuşmacı olarak katıldı. Kocaeli Ticaret Odası Başkanı Necmi Bulut, meclis üyeleri ve yönetim kurulu üyelerinin katılım sağladığı toplantıda konuşan ASELSAN Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Haluk Görgün, ASELSAN’ın çalışmaları hakkında önemli bilgiler aktardı. ASELSAN’ın mühendisleri ile Türk Silahlı Kuvvetlerinin savunma sanayisindeki sorumluluğuna ortak olduğunu aktaran Görgün, aynı zamanda birçok müttefik ülkeye de bilgi, savunma ve haberleşme alanında ürettikleri ürünleri sattıklarını dile getirdi. ASELSAN’ın hızla büyüyerek dünyadaki savunma sanayisi alanında üretim yapan firmalar arasında yer aldığını kaydeden Görgün, 2018 yılında yapılan bir araştırmaya gören ASELSAN’ın küresel havacılık ve savunma sanayisinde cirosu artan firmalar arasında ilk sırada yer aldığını dile getirdi.

"Kendi üzerimize düşen sorumluluğu yerine getirmeye çalışıyoruz"

ASELSAN’ın savunma sanayisinde üretim yapan diğer firmalarla iş birliği içerisinde çalışmalarını yürüttüğünü kaydeden ASELSAN Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Haluk Görgün, “Güncel savunma sanayisindeki gelişmeler herkes tarafından takip ediliyor. Burada yapılan en ufak hizmet herkesi gururlandırıyor. Bu bir milli sorumluluk olduğu için bu anlamda biz ASELSAN’ın yönetimi olarak bu sorumluluğu paylaşmak adına Anadolu’nun her köşesine paylaştırabilmek adına kendi üzerimize düşen sorumluluğu yerine getirmeye çalışıyoruz. Savunma Sanayi Daire Başkanlığımızın bu konuda özel gayretleri var. ASELSAN savuna sanayisinde faaliyet gösteren lider şirket. Ama ASELSAN gibi dünyada kendisini kanıtlamış birçok şirketimiz var. Türk Silahlı Kuvvetleri Güçlendirme Vakfı’na bağlı olmak üzere birçok şirketimiz var. Bunun ile birlikte Savunma Sanayi Daire Başkanlığı vizyonu ile hareket eden binlerce şirketimiz var. Bunların gelişmeleri için ayrı ayrı programlar yapılıyor. Bu ayrı programlara da yine bütün şirketlerimiz destek veriyorlar” dedi.

"Haberleşme sistemlerinde dünyada teknoloji olarak en iyi firmalardan bir tanesiyiz"

Telsiz ve haberleşme sistemleri alanında ASELSAN’ın birçok ülkeye ihracat yaptığını belirten Görgün, “Haberleşme ve taktik sistemler konusunda hava, kara ve deniz platformları için telsizler üretiyoruz. Bu telsizlerin birbirileri ile oluşturdukları network ve kontrol sistemlerini geliştiriyoruz. Sadece ülkemizin ihtiyacı değil, dost ve müttefik ülkelerin de birçok ihtiyacını bu alanda karşılar durumdayız. ASELSAN olarak önemli miktarda ihracat yapmaya başladık. İhracat ve bilgi transferini yaptığımız konuların başında yine bu haberleşme ve telsiz konuları geliyor. Bu konuda ASELSAN’ın teknolojisini ihraç ettiği ya da ortak üretimini yaptığı fabrikalar mevcut. Yurt dışında da üretimimiz var. Dünyada teknoloji olarak en iyilerden bir tanesiyiz. Bu haberleşme alanında çok ciddi bir rekabet var. Son zamanlarda eğer arkasında başka bir şey yoksa teknik olarak birçok defa 1. olarak ihaleleri kazanır durumda olduk. Bunu da sizlerle gururla paylaşmak istedim” diye konuştu.

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Haber Tarihi: 28 Ağustos 2019 Çarşamba 15:39
  1. Kocaeli
  2. ASELSAN Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Haluk Görgün
  3. aselsan

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