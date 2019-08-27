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Başkan Dutlulu, güreşçilerle ilgili suskunluğunu bozdu

Akhisar Belediye Başkanı Besim Dutlulu, son zamanlarda bazı basın ve yayın organlarında hakkında çıkan asılsız iddialara yazılı bir açıklama yaparak yanıt verdi.

27 Ağustos 2019 Salı 08:33
Başkan Dutlulu, güreşçilerle ilgili suskunluğunu bozdu

Akhisar Belediye Başkanı Besim Dutlulu, son zamanlarda bazı basın ve yayın organlarında hakkında çıkan asılsız iddialara yazılı bir açıklama yaparak yanıt verdi. Kapatılan güreş takımının Akhisar Belediyesinin sporcularıymış gibi gösterilmelerini sert bir dille eleştiren Başkan Dutlulu yapılmaya çalışılan algı operasyonunu sert bir dille eleştirdi.


Akhisarspor bünyesinde faaliyetlerini yürüten Güreş takımının, Akhisarspor tarafından sözleşmesinin feshedilmesinden sonra, güreş takımının sanki Akhisar Belediyesi’nin sporcularıymış gibi bir algı oluşturulduğuna vurgu yapan Başkan Besim Dutlulu, asılsız açıklamalarda bulunanları sert bir dille uyardı.


Başkan Dutlulu yaptığı yazılı açıklamada, “Bildiğiniz gibi hala Akhisar Belediye ve Gençlik Spor Kulübü adı ile faaliyetlerini sürdüren, ancak Akhisar Belediyesi ile hiçbir bağlantısı bulunmayan Akhisarspor, geçtiğimiz günlerde futbol takımı haricinde, altyapısında hizmet veren basketbol, güreş, tekvando gibi spor branşları ile olan sözleşmelerini feshetme kararı aldı. 15 yıldır yönetimde olan AK Partili Akhisar Belediyesi’nin, 31 Mart’ta yönetimine gelmemiz ile birlikte yaptığımız araştırmalar sonucunda, Akhisarspor’a haddinden fazla personel ve maddi gelir sağladığını kamuoyu ile paylaşmıştık. Biz bu geliri, belirli bir grubun ihtiyaçlarını karşılamak yerine, Akhisar halkının ihtiyaçlarını gidermek, şehrimize hizmet etmek için kullanılmasının doğru olacağını düşündük. Çünkü bu para, Akhisar halkının parası. Akhisarımızın evlatlarının spordan uzaklaşmaması ve sağlıklı nesiller yetişmesine önem vermemizden dolayı, feshedilen spor branşlarının bir çoğunu Yaz Spor Okulları adı altında belediyemiz bünyesinde yeniden oluşturarak, imkanlarımız ölçüsünde devam ettirme kararı aldık. Sürekli beyan ettiğimiz gibi şehrimizdeki tüm amatör spor kulüplerini eşit oranda destekliyor, ihtiyaçları noktasında da elimizden gelen her türlü yardımı yapıyoruz. Lükse alışmış güreş ekibi, vermeyi önerdiğimiz desteklemeleri beğenmemiş olacak ki, son günlerde bazı isimleri ön plana çıkararak basında bizi hedef gösteriyor ve asılsız haberlerle bizi karalamaya çalışıyor. Lükse alışmış dememin sebebi ise; bu ekip için yapılan ve şehrimizde nadir olarak görebileceğiniz özel olarak bir sauna dizayn edilmiş (ki Akhisarspor futbolcuları için bile böyle bir hizmet yok), belediye tarafından aylık maaşları bağlanmış, evler tahsis edilmiş, aylık 150 bin TL’yi aşan yemek masrafları belediye tarafından ödenmiştir. Bunun gibi daha nice gereksiz harcamalar kesildiği için güreşçi arkadaşlarımız huzursuz olmuşlardır." dedi.


"Ata sporumuz olan güreşe olan sevgimi sorgulamak kimsenin haddine değildir." diyen Başkan Dutlulu açıklamasını şöyle tamamladı: "Kamuoyunda infial oluşturmak isteyen şahısları, gerçek güreşseverlerle birlikte 31 Ağustos - 6 Eylül tarihleri arasında düzenlediğimiz Çağlak Güreşleri’ne bekleriz. Bu konuda yandaş basında haber çıkaran Akhisarlı iş adamımızın aynı hassasiyeti mağdur ettiği Akhisarlı işçilere ve iş ortaklarına da göstermesini tavsiye ediyorum. Benim Holding sahibi babam, Amerikalarda akıl hocalarım ya da ısmarlama haber yaptıracağım yandaş basınım yok.Benim güvendiğim tek güç Akhisar halkının iradesidir. Kamuoyuna saygı ile duyurulur.”

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Haber Tarihi: 27 Ağustos 2019 Salı 08:33
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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