Başkan Dündar fırıncılarla buluştu

Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, Bursa Fırıncılar Odası Başkanı Mustafa Çırakoğlu ve üyeleriyle buluştu.

Düzenli olarak mahalle ve esnaf ziyaretlerinde bulunan Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, son olarak Bursa Fırıncılar Odası Başkanı Mustafa Çırakoğlu ve üyeleriyle bir araya geldi. Dobruca Değirmenpark Sosyal Tesisi’nde gerçekleşen programda üyelerle pazardaki ekmek satışlarıyla ilgili sıkıntıları konuşan Başkan Dündar, karşılıklı diyaloglar halinde sorunların üstesinden geleceklerini ifade etti.

Halkın sağlıklı şartlarda üretilen ekmeklerden tüketmesi gerektiğini belirten Başkan Dündar, “Belediye olarak, gıda üretimi yapan fırınlara hijyen şartlarının bozulmaması ve gramajların yerinde uygulanması için rutin denetimlerimizi sürdürüyoruz. Bununla birlikte denetimlerimizi fırınların dışına da taşıyoruz. Çünkü pazarlarda ve merkezi yerlerdeki seyyar satıcılara yönelik esnafın şikayetleri çok fazla oluyor. Vatandaşlarımızın nerede üretildiği belli olmayan ekmekleri almamalarını rica ediyorum. Bizler, fırıncılarımız için üzerimize düşeni yapmaya hazırız. Bursa Fırıncılar Odasıyla birlikte yol haritası belirleyerek daha kaliteli hizmet sunmalarına destek vereceğiz. Böylece ekmeğimiz daha ucuz olacak ve ekmeksiz kimse kalmayacak” dedi.

Bursa Fırıncılar Odası Başkanı Mustafa Çırakoğlu ise sıkıntılarını dinlediği ve yol gösterdiği için Osmangazi Belediye Başkanı Dündar’a teşekkür ederek, çiçek takdim etti.