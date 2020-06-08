Başkan Dündar, esnafın yanında

Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, yeni normalleşme ile birlikte dükkanlarını açan esnafı ziyaret ederek destek veriyor.

Korona virüs tedbirleri kapsamında geçici olarak kapanan işyerleri, 1 Haziran’dan itibaren faaliyetlerine yeniden başlarken, Başkan Dündar da o günden bu yana esnafın yanında olmaya devam ediyor. AK Parti Osmangazi İlçe Başkanı Ufuk Cömez ve belediye başkan yardımcıları ile birlikte Tuz Pazarı ve Cumhuriyet Caddesi’ndeki esnafa hayırlı işler dileyen Dündar, sohbet ettiği esnafın görüş ve önerilerini dinledi. Çarşıda alışveriş yapan esnaf ve vatandaşlara maske ve el dezenfektanı hediye eden Başkan Dündar, pandemi sürecinde sona yaklaşıldığını ancak tedbirlere mutlaka uyulması gerektiğini hatırlattı.

Korona virüs tedbirleri kapsamında işyerlerini kapatmak zorunda kalan esnaf, yeni normalde kendilerini yalnız bırakmadığı için Başkan Dündar’a teşekkür etti. Başkan Dündar, Tuz Pazarı ve Cumhuriyet Caddesi esnafını ziyaretinin ardından Bursa’nın gönül sultanlarından İsmail Hakkı Bursevi’nin türbesini de ziyaret ederek dua etti.

Türkiye’nin korona virüs sürecini devlet ve millet olarak büyük bir dirayet göstererek başarıyla yönettiğine dikkat çeken Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, “İnşallah, bu hastalıktan kısa bir süre sonra tamamen kurtulacağız. 1 Haziran itibariyle kontrollü normalleşme dönemine girdik ve esnafımız işinin başına geçti. Esnafımız, ekonominin can damarı. Her zaman olduğu gibi bu süreçte de esnafımızın yanında oluyoruz. Bütün esnafımıza hayırlı ve bereketli kazançlar diliyorum” dedi.