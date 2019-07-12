Başkan Doğan'dan gönül belediyeciliği

ADEM ŞAHİN - 31 Mart seçimlerinin ardından verdiği vaatleri bir bir yerine getirmeye başlayan Çarşamba Belediye Başkanı Halit Doğan, genel hizmetlerin yanı sıra vatandaşların dilek ve şikayetlerini birebir dinlemek için pazartesi günü mesaisini onlara ayırmaya başladı. “Her Pazartesi yapacağımız Halk Günü toplantılarında, tüm hemşehrilerimiz ile doğrudan iletişim kurmak ve sorunlara hızlı bir şekilde çözüm üretmek istiyoruz” diyen Başkan Doğan’ın bu yaklaşımı, vatandaşlar tarafından da memnuniyetle karşılandı.