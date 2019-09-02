Başkan Doğan: Önümüzdeki yıllarda hedefimiz lunapark ve panayır Bursa Büyükşehir Belediyesi roman orkestrası ve solistlerinden Aysun Taşçeşme, Emet’te konser verdi.

Bursa Büyükşehir Belediyesi roman orkestrası ve solistlerinden Aysun Taşçeşme, Emet’te konser verdi.

Emet Termal Resort Oteli Açık Hava Sahnesi’nde gerçekleştirilen konserde önce Bursa Büyükşehir Belediyesi Çalgıcı Mektebi ekibi sahne aldı.Ardından sahneye çıkan ve ’O Ses Türkiye’ programından tanınan Aysun Taşçeşme konser verdi.

Türk Pop ve Türk Halk Müziği eserleri seslendiren Taşçeşme’e çini tabak takdim edildi.

Emet Belediye Başkanı HüseyinDoğan, 3 gündür süren etkinlikler kapsamında halk konserleri ve kukla gösterileri ile festivallerine destek veren Bursa Büyükşehir Belediyesi’ne teşekkür ederken, gelecek yıllarda, etkinliklerindaha da artırılarak, lunapark ve panayır şenlikleri olmak üzere, geliştirerek sürdüreceklerini ifade etti.

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