Başkan Doğan: “Merkezefendi’ye istihdam kariyer merkezi kuracağız”

Denizli Merkezefendi Belediyesince düzenlenen ‘Açık Hava Sinema Geceleri’nin üçüncüsü Selçukbey Mahallesi’nde gerçekleştirildi. Sinema gecelerinde gösterilen filmi yaklaşık 2 bin vatandaş izledi. Etkinlikte konuşan Başkan Doğan, ilçeye kariyer merkezi kurulacağını ifade etti.

Merkezefendi Belediyesi sosyal ve kültürel etkinliklerine devam ediyor. Merkezefendililere sinema keyfi yaşatıldığı ‘Açık Hava Sinema Geceleri’nin üçüncüsü Selçukbey Mahallesi’nde düzenlendi. Etkinliğe büyük ilgi gösteren Selçukbey Mahalle sakinleri, Hakan Algül’ün yönettiği, başrollerini Ata Demirer ile Demet Akbağ’ın paylaştığı ‘Eyvah Eyvah’ filmini izledi.Yaklaşık iki bin kişinin doldurduğu alanda konuşan Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan, “Bizler bu etkinliğimizi proje aşamasında değerlendirirken sizlere hem eski açık hava sinemalarını ailelerinizle birlikte yaşatmak istedik hem de sizlerle birlikte mahallelerimizde olmak istedik. Bu kalabalıktan anlıyorum ki, projemiz amacına ulaşmış. Yeni dönemde birçok kültürel ve sosyal etkinliğimiz olacak” dedi.

Üreten bir Merkezefendi istediklerini söyleyen Başkan Doğan, “Projelerimiz arasında yer alan istihdam kariyer merkezimizle birlikte Merkezefendimizde özellikle genç işsiz kardeşlerimize iş bulmayı sağlayacağız. Şehrimiz bir sanayi, bir ticaret şehri. Kariyer merkezinde yetiştireceğimiz gençleri bizim fabrikalarımızda değerlendirmek istiyoruz. Artık biraz daha üreten bir Merkezefendi istiyoruz. Merkezefendi’de yaşayan vatandaşlarımızın bir ayrıcalığı olsun istiyoruz. Merkezefendi, sizlerle birlikte gülsün istiyoruz. Beni hiçbir zaman yalnız bırakmadınız. Hepinize teşekkür ediyor, iyi seyirler diliyorum” dedi.

“Kadınlarımız aile ekonomisine katkı sağlayabilecek”

Başkan Doğan, Merkezefendilileri çok güzel projelerin beklediğini belirterek, “Emin olun ki çalışma arkadaşlarımla birlikte yeni dönemde sizleri çok güzel projeler bekliyor. Ülkemizin içinde bulunduğu sosyal ve ekonomik krizden dolayı da üreten projelerimizle birlikte sizin karşınıza çıkmak için hazırlanıyoruz. Kadın arkadaşlarıma bir müjde vermek istiyorum. Meclisimizden ‘Kadın Kooperatifi Kurma’ maddesini geçirdik. Kadınlarımız artık evde durmayacak. Kadınlarımız hem çocuklarıyla ilgilenecek hem de kuracak olduğumuz kooperatifteki kurslarda bir şeyler öğrenecek. Kadınlarımız aile ekonomisine katkı sağlayabilecek. Bunu sizlerin desteği ile yapacağız. Yapısal projelerimizin yanı sıra kültürel ve sosyal etkinliklerimiz de son hızla devam edecek. Bir koro kuruyoruz. Eğer koroya başvurmak isteyen varsa Merkezefendi Kültür Merkezimiz talepleri almaya başladı. Yetenekli çocuklarımız ve büyüklerimiz varsa enstrümantal kurslarımız Eylül ayından itibaren açılacak” diye konuştu.