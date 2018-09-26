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Başkan Doğan, Mehmet Özdilek'i doğruladı!

Büyükşehir Belediye Erzurumspor Başkanı Mevlüt Doğan, teknik direktör Özdilek ile anlaşmak üzere olduklarını açıkladı.

26 Eylül 2018 Çarşamba 19:57
Başkan Doğan, Mehmet Özdilek'i doğruladı!

Erzurumspor'da alınan başarısız sonuçların ardından teknik direktör Mehmet Altıparmak ile yollar ayrıldı. Spor Toto Süper Lig'de ilk sezonunu geçiren Erzurum ekibinin, teknik direktörlük görevi için Mehmet Özdilek ile anlaşmaya yakın olduğu öğrenildi. 
 
Mehmet Altıparmak ile yolların ayrılmasından sonra İHA muhabirine konuşan Kulüp Başkanı Mevlüt Doğan, Mehmet Özdilek ile görüşme halinde olduklarını ve 1-2 gün içerisinde anlaşma sağlamayı beklediklerini ifade etti. 
 
52 yaşındaki Mehmet Özdilek, son olarak geçtiğimiz sezon Atiker Konyaspor'un başında görev yapmıştı. 

Haber Tarihi: 26 Eylül 2018 Çarşamba 19:57
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